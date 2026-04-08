Bugalalla vs Panicucci su Garlasco? Così è riduttivo e il tema è più profondo tra cronisti, youtubers e semplice buon senso sul mestiere del raccontare

A volte esagerano? Sì (non ho problemi a ammettere, ad esempio, che su Marco Poggi si è andati oltre secondo me). Ma esagerano non di più e non di meno di quanto non possa capitare a chi è iscritto a un albo professionale. Di sicuro hanno altri linguaggi, altre regole, altre dinamiche. E di sicuro sono qualcosa di così nuovo che ancora non c’è stato il tempo di strutturare una regolamentazione adeguata. Ma non sono il male, appunto, e quando gli si prende il lavoro andrebbe detto. Ultimamente, ad esempio, diverse trasmissioni TV hanno “pescato” dal lavoro di Bugalalla relativamente alle indagini su Garlasco e alle ore e ore di intercettazioni mai finite sui brogliacci dei carabinieri, ma comunque disponibili agli atti. Parlare di alcune di quelle intercettazioni in TV o sui giornali senza riconoscere che il lavoro a monte l’ha fatto qualcun altro è triste. Anche se quel qualcun altro porta avanti altri linguaggi, altre convinzioni, altri modi. Dire, oggi, ad esempio, “parliamo del gatto che forse Andrea Sempio ha investito” ammettendo che quella curiosità lì l’ha scovata Bugalalla non significa sposare in toto le convinzioni o le ipotesi di Bugalla, ma riconoscere un operato. Un lavoro a monte. Al di là di tutto il resto. E’ una questione di credibilità che, solo per convenienza o strane gelosie, rischia di diventare una guerra tra poveri.

Una guerra tra poveri che, tra l’altro, manca di rispetto a chi si appassiona alle vicende, sia se li chiamiamo lettori, sia se li chiamiamo telespettatori o follower. Ecco, loro – i follower, i lettori, i telespettatori – un’idea sanno farsela e sanno anche intercambiarsi in quelle definizioni, riuscendo a discernere i “che cosa” e i “da dove arrivano”. Rendersi credibili è essere più trasparenti possibile, soprattutto quando si vuole raccontare qualcosa che già altri hanno raccontato. A prescindere dal dove l’hanno raccontato e dal chi l’ha raccontato. Costerebbe niente, ma varrebbe tanto. Una volta può essere casuale, la seconda può capitare. Ma già a tre comincia a vedersi l’ombra di un sistema che va a pescare nel mare in cui riversa liquami. Nessuno pretende che non si peschi. Nessuno pretende che non si versino liquami. Ma dire da dove arriva cosa, proprio per questa stessa libertà di non pretese, dovrebbe essere doveroso. Almeno quando si può e non ci sono fonti da proteggere.