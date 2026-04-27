La prova che l’attacco a Trump durante il gala è una montatura: l’analisi dei video, delle dichiarazioni e dei protocolli di sicurezza dimostrano che è una false flag?

Cole Tomas Allen, 31 anni, insegnante di Torrance in California, avrebbe scritto, prima di agire, quello che gli inquirenti definiscono un "manifesto" in cui dichiarava esplicitamente di voler prendere di mira i funzionari dell'amministrazione Trump. Sul suo profilo trovano retorica anti-Trump e anti-cristiana. Allen aveva donato 25 dollari ad ActBlue, il comitato di raccolta fondi democratico, in ottobre 2024, con il memo che la sua donazione era "destinata a Harris for President". Aveva partecipato a un comizio "No Kings". Si era autodefinito nel suo manifesto un "Friendly Federal Assassin". Aveva avvisato i familiari poco prima dell’attacco. È, in sintesi, il sospettato ideale per la narrativa politica che segue: sinistra radicale, anticristiano, armato, squilibrato. Una costruzione così netta che quasi sembra progettata per essere comunicata in una conferenza stampa. Trump lo ha definito un "lone wolf whack job" e su Fox News ha aggiunto: "Quando leggi il suo manifesto, odia i cristiani." La diagnosi pubblica arriva prima di qualsiasi processo. Il frame è già costruito, la narrativa distribuita.

Altro aspetto molto strano: nei video circolati quella notte si vede con chiarezza il vicepresidente JD Vance che viene evacuato dalla sala per primo, mentre gli agenti coprivano Trump sul posto prima di scortarlo via insieme alla first lady Melania. Fermiamoci su questo dettaglio, perché è tecnicamente incredibile. In qualsiasi scenario di minaccia attiva, il protocollo dei servizi segreti prevede che il soggetto di massima priorità, il presidente degli Stati Uniti, venga messo al sicuro per primo e nel più breve tempo possibile. Non il vicepresidente, non il segretario di Stato, non chiunque altro. Il presidente. Il Washington Hilton è una struttura che i servizi segreti conoscono centimetro per centimetro. Non ci sono improvvisazioni. Ogni uscita, ogni corridoio, ogni camera blindata è stata mappata, simulata da decenni. La spiegazione più logica, che Vance fosse seduto più vicino a un'uscita laterale, è tecnicamente possibile, ma non regge la comparazione con ciò che sappiamo dei piani di emergenza presidenziali. In caso di spari, si porta via il presidente prima di chiunque altro. Sempre. Invece Trump rimane al suo posto, circondato dagli agenti. Mentre la minaccia è ancora in corso. Mentre si spara fuori dalla sala.

E ora torniamo al filmato. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il sospettato correre oltre gli agenti di sicurezza che sembrano stare smontando i metal detector. Qui si apre un abisso logico. I metal detector vengono smontati durante un evento in cui è presente il presidente degli Stati Uniti e l'intera classe dirigente americana? La spiegazione ufficiale è che, una volta che tutti gli invitati erano entrati in sala, le macchine non servivano più. Ma se il Washington Hilton è un hotel con spazi pubblici aperti, come sottolinea l'Associated Press, il perimetro sicuro era localizzato più vicino alla sala banchetti stessa, il che significa che i metal detector erano il confine tra il mondo esterno e l'area protetta. Smontarli prima che l'evento fosse terminato non è una leggerezza procedurale. È un buco nel sistema. Eppure, stranamente, il direttore dei Servizi Segreti Sean Curran ha detto: “Dimostra che la nostra protezione a più livelli funziona”. Un uomo armato sfonda il perimetro e il direttore della sicurezza presidenziale lo cita come prova che il sistema funziona.