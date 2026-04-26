Il video di Cole Tomas Allen prima degli spari al gala con Trump e Vance sembra un cartone animato: com’è possibile che un uomo armato si sia messo a correre e abbia fregato la sicurezza (e i Metal detector) del presidente Usa?

È bastato un video di pochi secondi per mostrare al mondo quanto sia stata vicina la catastrofe alla cena annuale della White House Correspondents’ Association, sabato 25 aprile al Washington Hilton di Washington D.C.
Il presidente Trump ha ordinato la diffusione delle riprese delle telecamere di sorveglianza dell'incidente, pubblicandole personalmente sul suo account Truth Social. Nel video si vede chiaramente un uomo correre attraverso l'area dei controlli di sicurezza mentre diversi agenti delle forze dell'ordine gli aprono il fuoco.
Le immagini mostrano Cole Tomas Allen che supera di corsa diversi agenti di sicurezza armati. Nel momento in cui li oltrepassa, uno degli ufficiali sembra estrarre l'arma. Non è chiaro nell'immediato se l'agente abbia sparato.
Era il primo anno in cui Trump partecipava alla cena da presidente in carica. Lui e la first lady Melania Trump erano seduti al tavolo principale del salone quando si sono uditi dei colpi. "Ho sentito un rumore e ho pensato fosse un vassoio caduto", ha dichiarato Trump in seguito dalla sala briefing della Casa Bianca.
Il giornalista di CNN Wolf Blitzer, che si trovava a pochi metri di distanza, ha raccontato di aver assistito in diretta alla scena: il tiratore sembrava aver superato il metal detector già armato e aveva sparato con un'arma di grosso calibro almeno sei volte.
Nell'auditorium, mentre centinaia di ospiti si gettavano sotto i tavoli, gli agenti del servizi, compreso il team di contrassalto con armi pesanti, hanno invaso il palco. Il vicepresidente JD Vance è stato il primo a essere portato fuori dalla sala, mentre inizialmente Trump è stato coperto sul posto prima di essere scortato via insieme alla first lady.
Gli ospiti stavano cenando con un'insalata di piselli primaverili e burrata quando sono iniziati i rumori: alcuni giornalisti hanno contato tra cinque e otto spari. Le grida si sono sovrapposte: “Fuori di qui!”, “A terra!”, e da un angolo si è levato un coro spontaneo di “God Bless America” mentre il presidente veniva scortato via dal palco. Fuori dall'hotel, membri della Guardia Nazionale e altre autorità hanno presidiato l'area mentre elicotteri sorvolavano la zona.
Il sospettato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance in California, era armato di fucile a pompa, pistola e diversi coltelli quando si è lanciato verso il checkpoint di sicurezza in direzione della sala banchetti. Un agente è stato colpito, ma il proiettile è stato fermato dal giubbotto antiproiettile. L'uomo è stato poi atterrato e immobilizzato. Non è rimasto ferito, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.
Trump ha descritto il sospettato come “una persona dall'aspetto malvagio” che stava “combattendo duramente” mentre veniva bloccato a terra dalle forze dell'ordine, definendolo un “lupo solitario”. La serata è stata annullata, ma gli organizzatori della WHCA hanno già annunciato che l'evento verrà riprogrammato.