Il video di Cole Tomas Allen prima degli spari al gala con Trump e Vance sembra un cartone animato: com’è possibile che un uomo armato si sia messo a correre e abbia fregato la sicurezza (e i Metal detector) del presidente Usa?

Era il primo anno in cui Trump partecipava alla cena da presidente in carica. Lui e la first lady Melania Trump erano seduti al tavolo principale del salone quando si sono uditi dei colpi. "Ho sentito un rumore e ho pensato fosse un vassoio caduto", ha dichiarato Trump in seguito dalla sala briefing della Casa Bianca.

Il giornalista di CNN Wolf Blitzer, che si trovava a pochi metri di distanza, ha raccontato di aver assistito in diretta alla scena: il tiratore sembrava aver superato il metal detector già armato e aveva sparato con un'arma di grosso calibro almeno sei volte.