Sparatoria durante il gala in America: ma perché la sicurezza ha evacuato prima JD Vance e dopo Trump (che è il presidente)? [VIDEO]

Sabato sera, al Washington Hilton di Washington D.C., spari fuori dalla sala, agenti dei servizi segreti che irrompono, centinaia di ospiti che si gettano sotto i tavoli. Donald Trump, Melania, l'intera élite politica americana riunita per il gala annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, evento che il presidente aveva snobbato per anni e a cui aveva scelto di partecipare proprio questa volta, la prima da presidente in carica.

Il sospettato, Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, California, è stato bloccato e arrestato. Un agente dei servizi segreti è stato colpito, ma salvato dal giubbotto antiproiettile. Fin qui, la cronaca.