26 aprile 2026

Sparatoria durante il gala in America: ma perché la sicurezza ha evacuato prima JD Vance e dopo Trump (che è il presidente)? [VIDEO]

  • di Paolo Segreto Paolo Segreto

26 aprile 2026

Al Washington Hilton Donald Trump e Jd Vance sono stati evacuati dopo aver sentito degli spari fuori dalla sala dove si stava tenendo il gala annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Prima Vance, poi Trump. Un dettaglio che in molti ora iniziano a notare, anche grazie ai video fatti da varie angolature. Come mai il presidente degli Stati Uniti non è Stato il primo a lasciare la sala?

Foto: Ansa

Sparatoria durante il gala in America: ma perch&eacute; la sicurezza ha evacuato prima JD Vance e dopo Trump (che &egrave; il presidente)? [VIDEO]

Sabato sera, al Washington Hilton di Washington D.C., spari fuori dalla sala, agenti dei servizi segreti che irrompono, centinaia di ospiti che si gettano sotto i tavoli. Donald Trump, Melania, l'intera élite politica americana riunita per il gala annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, evento che il presidente aveva snobbato per anni e a cui aveva scelto di partecipare proprio questa volta, la prima da presidente in carica.

Il sospettato, Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, California, è stato bloccato e arrestato. Un agente dei servizi segreti è stato colpito, ma salvato dal giubbotto antiproiettile. Fin qui, la cronaca.

Trump e JD Vance
Trump e JD Vance Ansa

Ma c’è un dettaglio nei video circolati quella notte che ha fatto drizzare le antenne a chiunque li abbia guardati con attenzione.

Il vicepresidente JD Vance è stato fatto uscire dalla sala per primo, mentre gli agenti coprivano Trump sul posto prima di scortarlo via insieme alla first lady Melania. 

Un frame del video che mostra JD Vance uscire prima di Trump dalla sala
Un frame del video che mostra JD Vance uscire prima di Trump dalla sala

In una situazione di minaccia attiva, con spari segnalati all'ingresso dell'hotel, la priorità numero uno dei servizi segreti americani non è il presidente degli Stati Uniti? È lui il bersaglio di riferimento. È lui il soggetto del protocollo di protezione più rigido al mondo. Eppure, nei filmati, si vede chiaramente: Vance viene portato fuori prima. Trump rimane al suo posto, circondato dagli agenti, in attesa.

Probabilmente Vance era seduto in una posizione più vicina a un'uscita laterale. Ma il Washington Hilton è una struttura che i servizi segreti conoscono centimetro per centimetro, lo stesso hotel dove nel 1981 John Hinckley Jr. sparò a Ronald Reagan fuori dall'ingresso, un evento che portò a una completa riprogettazione della struttura con l'aggiunta di una suite presidenziale sicura vicino all'entrata. Non ci sono improvvisazioni, lì dentro. C'è un piano per tutto.

Donald Trump al Washington Hilton di Washington D.C.
Donald Trump al Washington Hilton di Washington D.C. Ansa

JD Vance non è semplicemente il numero due dell'amministrazione. È, agli occhi di molti nel Partito Repubblicano, il futuro. Giovane, ideologicamente coerente con il movimento MAGA, già posizionato come erede naturale dell'era Trump. Una figura che il partito difficilmente si può permettere di perdere.

Trump, dal canto suo, ha 79 anni. È già sopravvissuto a due tentativi di assassinio documentati durante la campagna del 2024. A Butler, Pennsylvania, Thomas Crooks gli sparò otto colpi durante un comizio, uccidendo un astante e sfiorando l'orecchio destro del candidato prima di essere abbattuto dai servizi segreti. 

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