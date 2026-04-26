Se andate in Giappone dovete assolutamente leggere questo libro. Ecco un viaggio (inaspettato) nella Tokyo del piacere

Il filo conduttore di Mura Mura è l'immersione del protagonista-autore nel quartiere a luci rosse di Tokyo, Kabukicho. A guidarlo c'è un vecchio amico giapponese che ha lo stesso ruolo di Virgilio per Dante nella Divina Commedia. Scopriamo così che i girls bar, gli host club e i kayabakura si trovano nel punto più basso della scala della lussuria del fuzoku. Scopriamo anche che, seppure leggermente in calo negli ultimi anni, questo mondo resta di dimensioni enormi. Alla fine del 2023, la polizia giapponese aveva registrato oltre 77.000 attività soggette alla legge sull'intrattenimento notturno, 33.000 dei quali comprendenti servizi erotici o se*suali. Il catalogo è vastissimo e si rischia di essere travolti dalle infinite opzioni. Per evitarlo ci sono appositi “desk” (annai-jo) dove specialisti del settore sapranno indirizzarvi nei giusti locali a seconda di quello che cercate. Ma cosa si può mai cercare in un Paese dove i film porno sono censurati e la morale risente di antichi influssi confuciani? Ci sono locali che presentano stranianti atmosfere feticiste (volete intrattenervi con una giovane vestita da studentessa? Si può fare negli host club), stabilimenti che offrono piacere con la scusa di trattamenti di bagno e massaggio (le soapland formalmente vendono servizi di bagno e compagnia, mentre il resto avviene come “accordo privato” tra le persone coinvolte) e, al livello più estremo, i club che consentono ai clienti di interagire con le lavoratrici in maniera molto esplicita (attenzione: nei cosiddetti pink salon i servizi se*suali sono limitati, nel senso che si possono richiedere tutti tranne quelli penetrativi).