Anche Madame Bovary è una partigiana il 25 aprile

Lei non trema, le sue dita sono sottili e affusolate come quelle di una pianista e si muovono rapide e chirurgiche sullo schermo del suo Iphone 16 rosa. Ha unghie rosse, come il suo rossetto, limate e affilate con cura. Delle vere e proprie armi bianche, ottime per ferire sotto le lenzuola il culo flaccido del suo ennesimo padrone durante l’ennesimo orgasmo simulato. Anche questa è resistenza, ed è fondamentale per preservare la sua libertà. Ma se ne fosse cosciente, lei, si avvelenerebbe come Madame Bovary. Domanda a sé stessa se la sicurezza che gli dà il suo uomo sia davvero la libertà, ma è un pensiero che dura poco, svanisce subito. Che sciocchezze. Si limita a fargli le corna, all’amministratore delegato. D’altronde non è certo colpa sua se il suo compagno è un cornuto. È proprio vero.

La libertà costa caro. Molto più caro della schiavitù. E non si paga né con l’oro, né col sangue, né con i piu’ nobili sacrifici: ma con la vigliaccheria, la prostituzione, il tradimento, con tutto il marciume dell’animo umano.