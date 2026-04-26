Delitto di Garlasco e audio di veleno: ora la butteranno su privacy e patriarcato contro “cucciolo” De Rensis (che una caduta comunque l’ha avuta)

Diluire la responsabilità personale nel gran mare del sociale. E’ il dividi et impera di una volta, solo che modernizzato e pure un pochetto invigliacchito (che non si dice, ma rende bene l’idea). Quale è il tema? La narrazione che s’è cominciata a fare e che probabilmente si farà circa le reazione all’ormai famoso esposto con gli audio depositati in Procura Generale a Milano relativamente alle indagini – e alle narrazioni stesse – sull’omicidio di Chiara Poggi.

Antonio De Rensis, “cucciolo” per i nemici intimi, è avvisato: si sta già compiendo la metamorfosi di un’azione ignobile (giornalisticamente) in una rivendicazione ideologica. E, lasciatecelo dire, non c’è spettacolo più deprimente, per chi ancora coltivi il vizio della lucidità, della vista di chi, colto nel segno della propria meschina condotta, ripara sotto il baldacchino delle "Grandi Cause". Eppure è ciò che si vede a 48 ore dall’ufficializzazione di quell’esposto - arrivato insieme alla notizia dell’incontro tra il Procuratore di Pavia, Napoleone, e la Procuratrice Generale, Nanni, per parlare anche della revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi - e quando ne mancano poche ai dettagli che saranno svelati da chi, nel frattempo, ha già bollato la difesa, e l’incazzatura, di Antonio De Rensis, come atti di maschilismo e patriarcato.