Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo che ha sparato al gala con Trump: “insegnante del mese” e “sviluppatore di un videogame non violento” aveva programmato la cosa un mese fa

Le autorità non hanno ancora precisato il movente della sparatoria. La procuratrice degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, Jeanine Pirro, ha dichiarato ai giornalisti nella conferenza stampa della sera: “È chiaro, sulla base di quanto sappiamo finora, che questo individuo intendeva causare il massimo danno e la massima distruzione possibile”.

Il sospettato, portato in ospedale dopo essere stato bloccato, sarà rinviato a giudizio lunedì. Ha riportato una lesione al ginocchio durante il fermo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Secondo il profilo LinkedIn, Allen si è laureato nel 2017 al California Institute of Technology (Caltech), dove ha partecipato alla Christian Fellowship e al Nerf Club dell'ateneo. Ha conseguito una laurea triennale in ingegneria meccanica e successivamente un master alla Cal State-Dominguez Hills nel 2025.

Sul suo profilo LinkedIn si descriveva come sviluppatore di videogiochi indipendente e aveva creato un gioco che presentava come «un gioco di combattimento asimmetrico non violento e basato sulla competenza, ispirato liberamente a un modello chimico a sua volta liberamente basato sulla realtà».