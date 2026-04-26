Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo che ha sparato al gala con Trump: “insegnante del mese” e “sviluppatore di un videogame non violento” aveva programmato la cosa un mese fa

Il sospettato della sparatoria avvenuta sabato sera alla cena annuale dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca è un ingegnere meccanico che lavorava come insegnante, il quale ha attraversato il paese con l'intenzione di compiere “quanti più danni possibile”. È quanto emerge dalle dichiarazioni di fonti ufficiali e funzionari.
Le forze dell'ordine hanno identificato il sospettato come Cole Tomas Allen, 31 anni, residente a Torrance, in California. Trump, in una conferenza stampa successiva all'incidente, ha dichiarato che l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre correva a tutta velocità verso un posto di blocco del Secret Service.
Il capo ad interim della polizia metropolitana di Washington, Jeffrey Carroll, ha dichiarato ai giornalisti che l'uomo era armato di fucile a pompa, una pistola e numerosi coltelli, aggiungendo che le informazioni preliminari indicano che si trattava di un «attore solitario».
Le autorità non hanno ancora precisato il movente della sparatoria. La procuratrice degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, Jeanine Pirro, ha dichiarato ai giornalisti nella conferenza stampa della sera: “È chiaro, sulla base di quanto sappiamo finora, che questo individuo intendeva causare il massimo danno e la massima distruzione possibile”.
Il sospettato, portato in ospedale dopo essere stato bloccato, sarà rinviato a giudizio lunedì. Ha riportato una lesione al ginocchio durante il fermo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.
Secondo il profilo LinkedIn, Allen si è laureato nel 2017 al California Institute of Technology (Caltech), dove ha partecipato alla Christian Fellowship e al Nerf Club dell'ateneo. Ha conseguito una laurea triennale in ingegneria meccanica e successivamente un master alla Cal State-Dominguez Hills nel 2025.
Sul suo profilo LinkedIn si descriveva come sviluppatore di videogiochi indipendente e aveva creato un gioco che presentava come «un gioco di combattimento asimmetrico non violento e basato sulla competenza, ispirato liberamente a un modello chimico a sua volta liberamente basato sulla realtà».
Il suo attuale datore di lavoro, C2 Education, lo aveva nominato “Insegnante del mese” l'anno scorso, secondo un post su LinkedIn.
Allen non risulta iscritto ad alcun partito politico; il suo registro elettorale nella contea di Los Angeles lo indica come “senza preferenza di partito”.
Le informazioni preliminari indicano che il sospettato si è spostato da Los Angeles a Chicago e poi a Washington D.C. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti e i contatti dell'uomo nei giorni precedenti il suo arrivo all'Hilton nella giornata di sabato.
Secondo i funzionari investigativi, Allen avrebbe prenotato una stanza al Washington Hilton, sede della cena, agli inizi di aprile.