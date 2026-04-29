“Ossa, resti e segreti smascherati”: l’antropologa forense Elena Varotto per MOW su Pamela Genini, il delitto di Garlasco e la “virtopsia” che cambierà tutto (e vi sconvolgerà)

Quando leggiamo per la prima volta di casi come quello di Pamela Genini, noi inorridiamo. Lei, da antropologa forense, cosa pensa sul momento?

Inorridisco anche io, sul piano umano. Poi, inevitabilmente, cerco di approcciarmi alla notizia con un atteggiamento differente, scientifico. E penso che lo smembramento, per quanto atroce, sia appunto una modalità che segue logiche precise. Noi ci scontriamo con questa realtà. Professionalmente, invece, la mia figura entra in gioco quando la carne non parla più: analizziamo le ossa per ricostruire un evento, parte dell’indagine. L’osso è un tessuto straordinario, un "hard disk" che conserva tracce indelebili: possiamo dire se un taglio è stato fatto prima o dopo la morte, la traiettoria di un fendente, o se c'è stato un tentativo maldestro di occultamento. In Italia stiamo crescendo, ma all'estero, specie tra gli anglosassoni, l'antropologo lavora da tempo fianco a fianco con il medico legale (il patologo forense, come lo chiamano in quelle nazioni) anche sui cadaveri "freschi". È lì che facciamo la differenza.

Partendo dal caso di Pamela Genini e finendo al generale, quanto tempo ci vuole, tecnicamente decapitare un cadavere?

Dipende dall'esperienza di chi agisce. Se calcoliamo tutto — scavalcare, aprire la tomba, estrarre la bara che ha un peso notevole e poi intervenire sul corpo — parliamo di ore. L’atto della decapitazione in sé è più rapido, ma le ossa hanno una resistenza elevata. Più lo strumento è adatto, più il tempo si riduce. Se hai l'arma giusta e sai dove colpire, fai in fretta. Stessa cosa se si ha esperienza: paradossalmente, per quanto possa sembrare incredibile a credersi, si può disarticolare un cranio anche a mani nude.

Davvero si può fare a mani nude?

Eh sì, tecnicamente la disarticolazione può essere praticata a mano senza l’utilizzo di particolari strumenti, ma serve una competenza anatomica che rasenta la chirurgia e richiede molto tempo. In letteratura scientifica cataloghiamo tutto: i coltelli o i bisturi agiscono sui tessuti molli lasciando tracce sottili sull’osso; accette e machete invece spaccano, lasciano fratture da impatto violente. Poi ci sono le seghe, che firmano il lavoro con striature parallele e le cosiddette "false partenze". E oggi ci sono persino le smerigliatrici, i "frullini" di cui s’è parlato anche per il caso di pamela Genini: lasciano segni abrasivi rotatori inconfondibili. Noi leggiamo queste tracce come se fossero “codici a barre”.

Paradossalmente si può capire anche quale esatto strumento è stato utilizzato magari risalendo al metallo della lama?

Assolutamente sì. Ci sono tecniche che permettono di analizzare le pareti e il fondo del taglio. Possiamo risalire persino alla lega metallica dello strumento. E, da lì, poi diventa meno complicato anche restringere notevolmente il campo delle possibilità. La tecnologia moderna non lascia sempre meno scampo a chi pensa di aver cancellato le tracce.

Un gesto come portare via una testa cosa suggerisce a un'esperta? Parliamo di rituali, di trofei o di messaggi criminali?

È un’azione successiva all'omicidio, molto simbolica. La testa (detta anche il capo) è l’identità: in quasi tutte le culture, portarla via significa possedere l’individuo. Le motivazioni variano: possono essere parafiliche, legate al collezionismo di "trofei", o messaggi intimidatori in contesti mafiosi. Sulle piste ritualistiche o sataniche, però, ci andrei cauta: sono molto meno documentate di quanto i media amino far credere. Spesso la realtà è più "umana" e terribile nella sua semplicità.

E una volta portata via, come la si conserva? È roba da film horror?

Se la si sotterra, la natura fa il suo corso. Se la si vuole conservare come un trofeo, invece, servono metodi da museo anatomico, come la formalina. Ma qui entriamo quasi nella fantascienza criminale. C'è poi chi prova a distruggerla. Se la si butti nel camino di casa, però, qualcosa resta sempre: un camino non raggiunge le temperature di un forno crematorio. Denti e frammenti ossei rimangono lì, pronti a essere analizzati scientificamente anche se il DNA, esposto al fuoco, sarebbe più arduo da recuperare. Distruggere completamente un resto umano è molto più difficile di quanto intuitivamente si pensi.

Quindi, tornando dritti su Pamela Genini, è molto più facile pensare che la testa di quella povera ragazza sia stata nascosta che distrutta? E che sarà possibile ritrovarla, magari insieme al responsabile o ai responsabili della profanazione…

Sì, a mio avviso è più facile che sia stata nascosta. E quello che mi auguro, e che auguro prima di tutto alla famiglia, è che la ritrovino quanto prima.