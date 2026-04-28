Pamela Genini "decapitata a novembre": l'indiscrezione sulla perizia Cattaneo. E "l'uomo del cimitero" che potrebbe essere Dolci (tornato in procura)

Il suo è un atteggiamento che ha iniziato a insospettire gli inquirenti. Quell'ossessione verso il caso, verso le telecamere, verso la presunta pista risolutiva disegna un profilo che gli investigatori non possono ignorare. Come da prassi, si sta indagando anche su di lui. A confermarlo sono gli amici di Pamela, sentiti nelle ultime ore dagli inquirenti. "Sì, mi hanno chiesto anche di Francesco e della relazione con Pamela", ha detto Elisa Bartolotti all'uscita dalla caserma. I dettagli che ha rivelato sono inediti: "Si erano conosciuti nel 2019 e durante il lockdown avevano provato ad andare un po' oltre, ma lui era geloso e Pamela non voleva legami, voleva divertirsi. Partimmo per una vacanza in Sardegna, lo mollò e dopo un po' si mise con Gianluca." La gelosia come origine della rottura — un elemento che arricchisce il quadro psicologico e che gli investigatori non trascureranno.