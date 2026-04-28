Caro Presidente della Repubblica, caro Sergio, sulla grazia alla Minetti qualcosa ce la devi dire pure tu

Qui casca giù tutto. Il colpo di grazia. Riassumo velocemente la storia: qualche giorno fa Il Fatto tira fuori la notizia che la Minetti avrebbe gestito il giro di squillo nella tenuta chiamata Gin Tonic (la realtà supera sempre la fantasia, sempre) a La Barra, Punta del Este, Uruguay, ranch di Giuseppe Cipriani che ospitava prostituite forse anche minorenni, forse anche senza regolare permesso di soggiorno, per i suoi amici (e tra i suoi amici più intimi figurava ovviamente Epstein). Piccolo particolare, però: alla Minetti lo Stato italiano ha appena riconosciuto la grazia. Perché sì, la signora Minetti era stata condannata per peculato e, guarda un po', sempre per favoreggiamento della prostituzione per le cene di Arcore con zio Silvio e doveva farsi il suo periodo di servizi sociali. Invece sono intervenuti quei mattacchioni della procura di Milano e di Nordio, ministro della Giustizia, chiedendo a Mattarella, presidente della Repubblica, di graziarla per permetterle di accudire un bambino malato. Peccato anche qui che: il bambino non è suo, non è mai stato abbandonato alla nascita come appariva da una prima ricostruzione, ha una storia di interventi chirurgici misteriosi (rifiutati a Milano e fatti a Boston), la madre vera non è più reperibile da quando è uscito l'articolo del Fatto e l'avvocata della madre è morta in circostanze sospette. Insomma c'erano molti elementi in questa vicenda che non tornavano: com'è possibile che nessuno, nei vari passaggi necessari per ottenere una grazia dal Presidente della Repubblica, abbia alzato una mano e detto: scusate, ma non è il caso di verificare un po' meglio i vari dettagli? L'ultimo che poteva farlo è Mattarella.