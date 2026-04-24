Le soffiate di Mow: Burraco al Quirinale, collane da 300k a escort-influencer, calciatori indebitati con rapper pistoleri e incontinenze diplomatiche

Simpatico dettaglio di cui non si parla mai: il Presidente Mattarella ama giocare a Burraco. Compagno in questo suo guilty pleasure è un altro Presidente: dell'Inter, Beppe Marotta

Pare che la vittoria del sì (anzi, del NO) sia passata dal lavoro certosino di Arianna Meloni e dalle sue chiamate a vari insospettabili uomini dello spettacolo e della cultura affinché facessero una campagna "morbida" per il sì. La cosa preoccupante è che poi si lasciava andare in frasi tipo: "Perché Porro e la Borselli non muovono un cazzo"

Pare che durante il ciclo di conferenze sull’Anticristo tenute da Peter Thiel a Roma un anziano ambasciatore si sia letteralmente c**ato sotto creando un certo imbarazzo fra gli astanti i quali avrebbero cercato di dissimulare il disagio per i miasmi ormai irrimediabilmente sparsi nell’aere. Inoltre i partecipanti avrebbero firmato un nda con penale da 25mila euro (poca roba per un amerigano) per mantenere il silenzio...

Fra le cassette di sicurezza colpite nella rapina alla Crédit Agricole di Piazza Medaglie d’oro a Napoli ve ne è una in particolare il cui proprietario non ha denunciato il furto. Chi è costui e perché tanta leggerezza? Saranno state solo scartoffie…

(da leggere in toscano) Pare che il giohatore giohi ancora cifre belle pese e che abbia debiti per 200 mila cucuzze nei confronti di un rapper che ci sa fare con le pistole e che per non farsi sparare si sarebbe rivolto a gente molto potente soprattutto in certi ambienti. Così pare...

Chi è quel mega genio che dopo una notte di coca e mignotte ha regalato 300k di collana a una mezza escort mezza influencer? Pare che abbia fatto una figura di merda in mondovisione, mesi fa, e che a ritirare la collana abbia mandato il suo fidatissimo bodyguard. Che prima di rendergliela se l'è tenuta al collo per tre settimane