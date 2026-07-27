Delitto di Garlasco: fine dei giochi? Se Grimaldi ha ragione sull’EstaThè per qualcuno si metterà malissimo

Poi c’è il capitolo del brik e è qui che la vicenda prende una piega che puzza di brutto. Basta confrontare le immagini dell’epoca per accorgersi che nel frigorifero di casa Poggi c’erano i contenitori con la grafica dello sponsor del Giro d’Italia 2007, una promozione terminata a maggio. Quello trovato nella spazzatura, al contrario, non riportava quel logo. L’analisi del codice di lotto impresso sul fondo mostra che quel brik è uscito dalla fabbrica il 20 giugno 2007, dunque non avrebbe mai potuto avere la grafica promozionale scaduta un mese prima. In sostanza, appartiene a un’altra spesa e nel frigorifero di Chiara non c’era mai entrato. O forse Chiara l’ha semplicemente buttato nella spazzatura dopo averlo trovato in giro per casa, magari rimasto lì da giorni prima. Ma c’è anche altro: ci si deve chiedere come possa trovarsi il DNA di Stasi su una cannuccia senza che vi sia mezza traccia di saliva e, soprattutto, come ci sia finito un brik del tutto estraneo dentro quel secchio dell'immondizia.

La risposta, inutile negarlo, va cercata nella gestione della scena del crimine. Quella pattumiera rimase abbandonata nella villetta per ben otto mesi, fino ad aprile 2008. Già a fine 2007 i rilievi fotografici dei consulenti della difesa mostravano che i rifiuti erano stati palesemente spostati e rimaneggiati, mentre agli stessi tecnici veniva persino vietato di ispezionarne il contenuto. Insistere oggi su quel reperto per dimostrare la presenza di Alberto la mattina del 13 è un'operazione che si presta più alla malizia che al rigore. Quando una presunta prova riemerge dopo mesi da una catena di custodia sconcertante, tra l’altro con codici di lotto incongruenti e profili genetici privi di fluidi biologici, siamo davvero davanti a una conferma scientifica? Oppure ormai siamo a tutti gli affetti davanti a una voragine da riempire in fretta sull'operato di chi doveva indagare? Definirla semplice approssimazione, questa volta, non basterà.