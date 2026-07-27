Ok la tassa etica, ma candidare Valentina Nappi con i Radicali non è solo cosa già vista (ricordate Cicciolina e Pannella) e folkloristica, ma anche un errore politico

Quindi perché candidare Valentina Nappi? Non fai in tempo a chiudere il sito del Ministero della Giustizia che ecco Matteo Hallissey che vuole fartene aprire un altro, neanche così distante poi. Valentina Nappi, per chi non lo sapesse, è un’attrice porno lanciata nel 2011 da Rocco Siffredi, tra le più note d’Italia. La mossa di candidarla, forse, è stata ventilata dal presidente di Più Europa (che noi abbiamo intervistato e a cui vogliamo bene), per ora resta una “suggestione”. Ci auguriamo resti tale, e non perché Valentina Nappi, come sottolinea Hallissey, non sia più competente di tanti attuali politici. Il motivo è un altro. Quella di Nappi potrebbe non essere una candidatura, spiega al Foglio, simile a quella di Cicciolina con Marco Pannella nel 1987, perché non si tratterebbe di una provocazione, ma un progetto concreto. Primo errore: significa togliere al gesto di candidare una pornoattrice quella sana dose di umorismo che ha caratterizzato la pratica politica radicale, accanto a una verbosità da templare che, come è già stato detto, era solo di Pannella e dunque non si può replicare. Ma se al parallelismo togli, inevitabilmente, la prosa e pure l’ironia, cos’è che resta? Una provocazione posticcia.