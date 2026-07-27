“Un locale così non può vivere l’onta dei sigilli”. Lo scrittore Fulvio Abbate rilancia l’appello per la pasticceria Dagnino che dopo settant’anni viene sfrattata dal Gruppo Feltrinelli: “Panelle e gelo di mellone meglio delle madeleine di Proust”

Il negozio, inaugurato nel 1954 da Alfredo Dagnino, su un progetto di Peppino Contino, è un trionfo d’arredi e decorazioni ancora originali, lì a fermare le lancette del ricordo: gli affreschi di Alfonso Amorelli, una sequenza di figure femminili, stilizzate, tra citazioni di Matisse, del Picasso ceramista a Vallauris e forse anche di Raoul Dufy, al lavoro sui campi, appare sugli specchi della grande sala da tè, accanto al murale della scultrice Helga Schaffer e le opere incise su legno da Giovanni Maria Manganelli, un’allegoria altrettanto femminile delle città siciliane, merita rispetto, ed è necessario che resti intatto, immobile, inviolato nella sua autenticità, nella sua unicità. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nella testimonianza del figlio adottivo, il musicologo Gioacchino Lanza Tomasi, “si levava al mattino presto, usciva di casa, comprava il Corriere e il Giornale di Sicilia e leggeva al caffè, lavorando. Seguiva la politica internazionale. La televisione non gli piaceva, non volle comprarla e, quando un televisore gigantesco apparve in casa dell’amato cugino Casimiro Piccolo, sentenziò: ‘Con quell’apparecchio sulle ruote non si può più conversare’. Leggeva Moravia e gli piaceva, leggeva Pratolini, disprezzava Patti, ma apprezzava Brancati. Diceva che Montale era secondo solo ad Eliot, nel Novecento. Votò monarchico al referendum del 1946. Poi credo votasse per la Dc. Ma conosceva Marx, studiava Lenin, Croce, Gramsci. E credeva nella rivoluzione francese. Celebrato come scrittore dell’aristocrazia, considerava la decapitazione di Luigi XVI ‘la testa meglio staccata della storia’. Era persuaso che la storia dovesse muoversi di tanto in tanto con delle scosse formidabili”. In verità, il suo punto di sosta era la Pasticceria “Mazzara”, nella sua Palermo, amate e respinta al contempo, all’ombra del Grattacielo INA, anche quel luogo oggi non più esistente, cancellato a dispetto del rimpianto cittadino, dove si recava a scrivere. Uno straordinario documentario di Ugo Gregoretti, “La Sicilia del gattopardo”, realizzato nel bianco e nero ancora arcaico del 1960, mostra un anziano cameriere, scetticismo sfuso nel garbo riconoscente dei modi in giacca bianca, indica il tavolino, in fondo alla saletta, dove, d’abitudine intatta nel quotidiano, c’era modo di scorgere seduto Lampedusa. Non è escluso però che nelle sue soste romane abbia frequentato anche “Dagnino”, lo scrittore infatti morirà nella Capitale, tre anni dopo l’inaugurazione del locale, in casa della cognata, Olga von Wolff-Stomersee, moglie dell’ambasciatore Augusto Bianchieri Chiappori, al civico 2 di via San Martino della Battaglia, la stessa strada dove Vittorio De Sica ha girato alcune tra le scene più struggenti di “Umberto D.”, affacciata su piazza Indipendenza, sotto i suoi portici per anni c’era altrettanto modo di trovare un bar frequentato dai generici in cerca di ingaggio a Cinecittà: Franchi e Ingrassia, e ancora Nino Terzo e Enzo Andronico fra loro, tutti siciliani in cerca, forse pirandellianamente d’autore, certamente di piccoli guadagni settimanali, espressione della diaspora occupazionale fuori dall’isola di Trinacria.