Ci voleva “Pastorale siciliana” di Ottavio Cappellani per disvelare potere e amore e “spargere salvifico terrore a piene mani”

L’amore, è quello per le donne – per l’intelligenza femminile e per la bellezza femminile – a cui solo un uomo che sia cresciuto circondato e amato dalle donne come avviene in Sicilia, specie nella sua parte greca, può attingere nel descriverlo. Lasciamo ai lettori del romanzo il piacere di rileggersi le risposte dei dialoghi frenetici che vedono coinvolte Claudia e Raffaella per capire di cosa parliamo. Il volto osceno del potere è invece quello mostrato da “Zino”, diminuitivo di Enzo: già assessore, naturalmente già “inquisito e poi assolto”, buzzurro e cocainomane. E qui il genio del romanziere sparge con dialoghi esilaranti “il salvifico terrore” di cui necessita per salvarsi tanto il suo che gli altri popoli che compongono, ognuno con i suoi dialetti del Latino, l’Italia. Zino si rivolge alle due ragazze ritrovatesi nude alla fine del romanzo a casa di Zino:

«Il mattone, l’industria del mattone, il boom, la ggente che si arricampava dalle campagne in delle città, in dei paesi, tutta questa edilizia nuova, pensaci, le mattonelle, gli infissi, l’alluminio inodizzato, il mocio vileda, la cucina componibile, autru che campagna! Minchia quanto ci ha rotto la minchia la campagna!

«Finalmmente la ggente se n’è venuta in della civiltà e ha iniziato a votare, e abbiamo fatto le liste, che cosa meravigliosa, i sinnici, gli assessori, la macchina a rate, la lavatrice, la spesa pubblica! Minchia! E lo sai cosa vogliono fare adesso questi cornuti? Ritornarsene nelle campagne. Ma che siamo pazzi?... »

«Zino guardò il whisky famelico, lo bevve velocemente, e si fece quella pista. Fece schioccare la lingua e continuò: ‘Invece ora se ne stanno uscendo con questo smartwatch, no, aspe’, com’è? Ah, sì, smartwork, che praticamente tu te ne stai in campagna, ti metti il pannello solare, ti metti intranet, e te ne vai a vivere come un selvaggio, e poi certo che te ne fotti delle strade, della munnizza, dell’illuminazione pubblica, dei parchi giochi ppe i picciriddi, e poi alla fine sai cosa succede? Che non vanno più a votare, con questa minchia di scusa dell’ecologia sostenibile e del riscaldamento globale di questa minchia, perché qui, in Sicilia, ci abbiamo ‘i mmare e il riscaldamento globale ci può solo venire comodo che l’estate dura di più e lo stabbilimento ci guadagna di più, e ristoranti ci guadagnano di più, e noi che gestiamo tutto quanto ci guadagniamo di più, e ridiamo tutti e siamo tutti contenti! Ma come, sei siciliano, sei fottunato che hai la classe politica lungimirante, e sei contro il riscaldamento globale? Ma che sei pazzo?»

Non c’è però alcuno snobismo nell’aristocratico Cappellani – nobiltà tedesca al seguito di Enrico VI che sposando Costanza, trucidando (e castrando) gli eredi al trono maschi della stirpe Normanna, venne a prendersi il Regno di Sicilia nel 1194 – e la scelta stessa del romanzo come forma letteraria, per giunta in forma di commedia, è una precisa scelta intellettuale di opposizione all’inutilità tediosa della classe intellettuale accademica. E lo scrive, con riferimento alla sua, di classe sociale:

«Raffaella sapeva che agli arricchiti il disprezzo esibito sembra una forma di eleganza (si chiama “snobismo” per questo, era quella forma di altezzosità scarsa adottata dagli studenti non aristocratici – “snob”, da “sine nobilitate” senza nobiltà – per cercare di imitare la nobiltà, che invece dovrebbe essere tutto tranne che snob, ma ci sono arripidduti anche fra i nobili, che vi pare).»