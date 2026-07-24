Con “L'angelo in fiamme” Lawrence Osborne racconta lo sbandamento dell'Occidente (e degli occidentali) tra esotismo e tragedia

Senza entrare nei dettagli di ogni singola storia, come ha praticamente sempre fatto nella sua brillante carriera Osborne ha inserito elementi criminali e misteriosi in mondi esotici e lontani. Il mix può avere un effetto estraniante per chi non è abituato a viaggiare. Niente paura però, perché chiunque è in grado di cogliere almeno uno (o più) dei significati contenuti in ogni libro di questo autore eclettico e cosmopolita (nel 2024 lo abbiamo intervistato in esclusiva). La sua grande qualità, infatti, è quella di trasformare luoghi apparentemente remoti in uno specchio della tragedia occidentale contemporanea. Le spiagge dell'Oman, le foreste della Papua Nuova Guinea, le isole Andamane o i grattacieli di Hong Kong non sono semplici scenari esotici, ma laboratori in cui osservare il comportamento umano quando il denaro, il prestigio sociale o la sicurezza personale smettono improvvisamente di proteggerci. È proprio in quel momento che i protagonisti rivelano la loro fragilità, mostrando quanto sia sottile il confine tra successo e rovina. "L'angelo in fiamme" è una raccolta che si legge come un romanzo d'avventura e si ricorda come una riflessione sul nostro tempo: il libro ideale da mettere in valigia quest'estate, a patto di essere pronti a tornare dal viaggio con qualche certezza in meno.