L’attentato al Gay Pride di Berlino dimostra (ancora una volta) il cortocircuito della sinistra filo-islamica e la loro filosofia barbara

21 anni, uscito qualche mese fa da un centro detentivo giovanile, tale “Abdul B.”, “vicino agli ambienti islamisti” dice la polizia. E qui già il primo dei tanti campanelli di allarme dovrebbe accendersi. Perché non si dice “vicino agli ambienti islamici”? L’invenzione retorica del cosiddetto islamismo serve a mascherare ciò che dovremmo chiamare estremismo islamico. L’islamismo sarebbe una sorta di perversione dei principi che guidano la religione islamica, e come tale questa perversione deve essere distinta dall’Islam-quello-vero.

Una distinzione del genere non è nuova e la sentiamo spesso quando si parla della differenza tra comunismo teorico e comunismo reale, cioè il modo in cui il comunismo si è manifestato nella storia (in Russia, in Cambogia, in Cina e così via). Difficilmente gli intellettuali sono altrettanto cavillosi parlando delle ideologie di destra, considerate tutte più o meno fasciste. Quando si tratta invece di correnti di pensiero vicine a chi aderisce al modello progressista, si palesa l’impossibilità filosofica, così pare almeno, che quel mondo possa produrre pensiero barbarico e, in definitiva, malvagio.

Ne ha parlato il giornalista culturale Jean Birnaum in due bei libri, Musulmani di tutto il mondo unitevi e Occidente infedele. La sinistra ha trovato nell’Islam una via d’uscita rispetto alla realtà. Mentre il mondo svela l’impossibilità del socialismo scientifico, gli intellettuali di sinistra riversano le loro aspettative nei Paesi vittime del colonialismo bianco, nella speranza che nei loro Paesi si possa inverare ciò che da noi non è stato possibile realizzare. Questo non è stato possibile (vi dice niente l’Iran?).