Inizia lo scontro nel centrosinistra a Milano. Dopo il coming out di Calabresi interviene Pacini: “Noi i miliardari li vogliamo tassare mentre qualcuno li ha come soci”

La confusione sotto la Madonnina è grande. Le temperature non aiutano certamente a fare una quadra. Il campo largo a Milano è a destra. Mentre a sinistra, tutto sommato una certa uniformità la si nota, ma ecco. Inizia a farsi affollata anche il salotto dei progressisti che ambiscono a raccogliere l’eredità complessa che Beppe Sala lascerà a breve. Mario Calabresi il 22 luglio, alla Festa dell’Unità, sulla sua discesa in campo ha sciolto quasi completamente la riserva e in molti, come ad esempio Lettera43 hanno iniziato a domandarsi come potrebbe conciliarsi un sindaco di sinistra con la sua vicinanza ad un certo mondo di miliardari? Calabresi è socio di Be Water, la holding che controlla Chora Media, di cui è ceo ed editor, Will e Cronache di spogliatoio eccetera eccetera. Be Water che nell’ultimo anno e mezzo è riuscita ad attirare a sé gli investimenti di Tether per ben 41 milioni di euro. Sono i soldi di Giancarlo Devasini e Pierce Brock (ceo Paolo Ardoino). Capitalizzazione da 184 miliardi di dollari. Utili per 10 miliardi al 2025. Non so se ci siamo spiegati. Devasini e Ardoino diciamo che nutrono una certa simpatia nei confronti di Donald Trump. Sono arrivati ad investire 775 milioni di dollari nel social concorrente di Youtube, Rumble, che aveva accolto Trump ai tempi del ban da Meta e Twitter. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il Lorenzo Pacini, che corre per le primarie del centrosinistra nel campo progressista, sostenuto dall’area Pd e dalla piattaforma “La Rivoluzione di Milano”. La stampa già lo ha ribattezzato il “Mamdani italiano” per le sue idee molto radicali sul cosiddetto “socialismo municipale”. Quindi tassazione ai ricchi, ricalibrazione di servizi e trasporti calibrate sul reddito, affitti più accessibili e limitazione del peso della rendita immobiliare e dei grandi fondi nelle scelte urbanistiche. Diciamo che Lorenzo Pacini non è un gran chiacchierone ed è sempre parecchio indaffarato e sugli altri candidati del centrosinistra, difficilmente si esprime, ma per come ha risposto alle nostre domande è evidente anche qui la distanza ideologica tra due candidati dello stesso campo progressista. Forse, il campo largo tutto sommato a Milano non è soltanto a destra.