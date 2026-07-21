A Milano il vero campo largo è a destra

È una sorta di chiasmo politico quello che osserviamo estendersi tra Milano e i palazzi del potere romano. Perché sì, è vero che le fratture all’interno della coalizione governativa nella Caput Mundi emergono sempre più stridule, ma comunque le leggi passano, scivoloni a parte, e i voti di fiducia reggono, ma va detto che le divergenze ideologiche tra le varie anime della destra milanese risultano attualmente così lontane le une dalle altre che verrebbe da dire che il vero campo largo è a destra. Pensiamoci bene, voi ce la vedreste una coalizione di centrodestra estesa dal candidato della Lega Samuele Piscina, un ruvido padano catapultato a gestire una metropoli iperborghese, a Carlo Cottarelli o Maurizio Lupi? Per quanto riguarda il noto economista, la Lega ha già fatto muro e ha già chiesto, in cambio di Lupi, la presidenza della Regione. Il messaggio recapitato dal Carroccio a Ignazio La Russa, infatti, è molto chiaro. Milano può anche essere terreno di trattativa, ma Palazzo Lombardia no. Quello resta della Lega ed è esattamente qui che il rebus del centrodestra milanese si complica. L’operazione del dominus milanese La Russa è politicamente raffinata, quasi democristiana, ma si scontra di muso con gli appetiti identitari dei partiti. Il problema è che, mentre Fratelli d'Italia ragiona in termini di coalizione, la Lega continua a ragionare in termini di proprietà. E Forza Italia, dal canto suo, aveva tentato di rompere gli schemi proponendo Carlo Cottarelli, un candidato capace di parlare al centro moderato, agli imprenditori e perfino a Carlo Calenda. Ma proprio quel profilo così trasversale è diventato il suo limite. Per il Carroccio era pur sempre un ex senatore del Pd, mentre Fratelli d'Italia non ha mai mostrato particolare entusiasmo. Il risultato? L'economista si è già sfilato dalla partita. D’altronde avrà pensato: ma chi me lo fa fare?