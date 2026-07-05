Abbiamo ripetuto talmente tante volte che Milano è peggio di Napoli che a Napoli si sono incazzati. Ma non dite che è tornata la camorra, è solo tornata sui giornali, ed è più giovane, violenta e social

Eppure, a voler essere precisi, quella che sembra un'emergenza improvvisa potrebbe essere soltanto la parte visibile di qualcosa che non ha mai smesso di pulsare sotto la superficie. È la lettura di Maurizio De Giovanni, scrittore che unisce lo sguardo di chi la città la percorre a piedi tutti i giorni e la sensibilità di chi la racconta da anni nei suoi romanzi. Raggiunto telefonicamente, smonta subito la parola che tutti stanno usando: "È un ritorno mediatico relativo al fatto che vengono a galla certe situazioni, ma è abbastanza superficiale e stupido pensare che quando non succede niente allora la camorra è stata debellata. Queste manifestazioni vengono a galla quando ci sono problemi di controllo del territorio da parte loro, o guerre tra clan rivali, ma non è che quando non ci sono questi fenomeni la camorra scompare, sarebbe folle pensare una cosa del genere".

Se De Giovanni guarda al fenomeno come a una costante mai sopita, de Magistris preferisce concentrarsi su ciò che, nel presente, ha reso quella costante più visibile e più aggressiva. E la risposta, per lui, va cercata più nella politica che nella cronaca nera. "Noi abbiamo, in questo momento, una recrudescenza nella città di Napoli dovuta, a mio avviso, a un'inadeguatezza complessiva del quadro politico e istituzionale cittadino, che non affronta nella maniera più efficace, più approfondita e con maggiori conoscenze possibili quello che sta accadendo negli ultimi tempi a Napoli. Quindi non è solo un tema di prevenzione e repressione, è anche molto un tema politico, sociale, culturale e di controllo del territorio alternativo a quello criminale. Se si comincia a desertificare il territorio da reti civiche, ruolo associativo, ruolo politico, è chiaro che poi quel territorio, un pezzettino alla volta, rischia di essere conquistato da organizzazioni criminali".

Ed è qui che riaffiora la sua anima di sindaco: "Io l'ho visto soprattutto a Napoli, che è una città che ho governato con tutt'altro spirito e altre modalità. Adesso si è completamente cancellato quel lavoro di squadra. Noi mettevamo attorno a un tavolo, con il coordinamento e la direzione del sindaco, tutte le soggettività che operano sul disagio, sulla devianza, sul crimine: quindi il Comune, le municipalità, il terzo settore, le associazioni, i movimenti, le reti civiche, i parroci, le forze di polizia, la prefettura, la scuola — un lavoro di squadra che è fondamentale per comprendere, capire, agire. Tutto questo lavoro di squadra è stato completamente smantellato, e quindi non c'è più quella rete che opera sul territorio. La sicurezza urbana è, per legge, devoluta al prefetto e al sindaco. Se viene a mancare, soprattutto il sindaco, in questo lavoro in prima linea, è come se tu avessi una città acefala. In questo momento Napoli è una città senza comandante al timone, e questo lo comprendono non solo le persone che vivono la vita civile e politica, ma anche gli ambienti criminali, che ben capiscono quanto si possono infilare in una città in cui non c'è un'autorevole guida politico-istituzionale e in cui si perde quel lavoro di squadra. E quindi tutto questo sta venendo fuori in una ripresa di conquista del territorio da parte delle organizzazioni criminali".

E poi racconta un aneddoto piuttosto esplicativo: "Invece di andare a rafforzare l'azione per disarmare la città, ultimamente l'amministrazione comunale emette provvedimenti che vanno nella direzione di reprimere gli artisti di strada — e quindi sequestrare violini e chitarre, invece che pistole e coltelli. Quindi ci troviamo di fronte proprio a una totale inadeguatezza, che sta purtroppo facendo ripiombare alcuni pezzi della nostra città in un'epoca che pensavamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle".

Un problema che, precisa, non riguarda solo Napoli, ma tutte le grandi aree urbane del nostro Paese: "Io vedo, anche in altre città, la ripresa di forme organizzative di tipo mafioso che puntano a controllare il territorio: Milano, con una forte impronta anche straniera, soprattutto latinoamericana; Roma, anche con una forte componente legata alla migrazione; Napoli, invece, con nuove modalità di azione di organizzazioni di tipo camorristico che erano state profondamente arginate negli anni passati, dove non controllavano più il territorio, non dominavano più, erano profondamente arretrate. Oggi, invece, in una nuova stagione in cui sembra prevalere la legge del più forte a tutti i livelli, è chiaro che le organizzazioni mafiose di tipo tradizionale — quindi anche la camorra — hanno più rapidità nel rimodularsi e nel rimettersi in gioco".

Sotto la superficie di questa guerra dei numeri, sicurezza e percezioni però, c'è una frattura più profonda. Quella di una generazione che non misura più le conseguenze delle proprie azioni perché non ha mai avuto, attorno a sé, adulti in grado di mostrargliele. È un buco nella cinghia di trasmissione tra lo Stato e i quartieri più esposti, ed è un buco che si è fatto strada proprio mentre, altrove, si insisteva sulla narrazione opposta: quella di una città che aveva finalmente voltato pagina. Ora siamo tornati, tutti quanti, ad aprire gli occhi su un fenomeno che sulla disattenzione ha ricostruito una nuova forza. La domanda che resta aperta è, allora, se le istituzioni sapranno usare questa nuova, involontaria trasparenza per intervenire invece di aspettare, ancora una volta, che sia un video a ricordarci che il problema non se n'era mai andato.