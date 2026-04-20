Il cantiere dei misteri, il servizio andato in onda su Report rivela nuovi inquietanti dettagli sull'inchiesta che avrebbe portato alla bomba a Ranucci. Il cantiere strategico, l'offerta di Blackrock e i presunti legami con la camorra

Francescomaria Tuccillo era l'amministratore delegato del Cantiere. Messo al comando del cantiere dal nuovo proprietario Roberto Cavazzana. Era stato lui ad aprire le porte a Report, convinto probabilmente che la trasparenza fosse la strada giusta. Una scelta che gli è costata cara. Il giorno dopo l'attentato a Ranucci, Cavazzana estromette Tuccillo dal ruolo di amministratore delegato del cantiere, secondo lui proprio a causa della sua scelta di aprire il cantiere alla troupe di Ranucci. L'ex Ad ha ricevuto, il 17 ottobre, una pec in cui gli veniva chiesto di lasciare l'incarico, dimissioni poi ufficializzate il 10 novembre. Ma il passaggio più inquietante è un altro, è la frase che Roberto Cavazzana, proprietario del cantiere, avrebbe detto a Tuccillo il giorno dopo l'attentato all'auto del giornalista: “Hai visto che Report non ha più fatto un cazzo?”.

Proprio Cavazzana è l'uomo al centro di questa storia. Geologo, ha acquistato il Cantiere Vittoria all'asta per 8,2 milioni di euro: una cifra rilevante, resa possibile — stando alla sua versione — da fondi propri, accumulati anche grazie al superbonus edilizio.

Ma Report ha sollevato dubbi sulla provenienza effettiva di quella liquidità. A pochi giorni dal rogito, la Rete Het — consorzio fondato dallo stesso Cavazzana — avrebbe ricevuto pagamenti da Arkipiù, società specializzata nel settore edile con sede a Carinaro, nel casertano, costituita nel 2021 e cresciuta rapidamente sfruttando operazioni legate al superbonus. Un'ascesa insolitamente rapida, secondo chi ha iniziato a osservare i flussi finanziari e il consulente Gian Gaetano Bellavia. Prima ancora che Cavazzana vincesse l'asta, si era fatto avanti anche un fondo controllato dal colosso americano BlackRock, assistito dallo studio legale Gianni Origoni & Partners, pronto a partecipare con un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro. La trattativa non è mai decollata: l'offerta, nonostante l'entità maggiore, sarebbe stata ignorata. Il cantiere è andato a Cavazzana.

Ma non è tutto. Prima dell'arrivo della gestione Cavazzana, era stata costituita la società controllata Vittoria Yacht, mai realmente decollata e con legami con alcuni esponenti locali di Fratelli d'Italia. Tra le figure che emergono in questa fase c'è anche Francesco Osanna, manager con un passato in CasaPound e, nel 2017, coinvolto in un'operazione della Guardia di Finanza per un giro di truffe internazionali — ipotesi poi accantonata dal tribunale.