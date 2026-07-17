Ma Vannacci è il capo dei maranza? Dall'outfit alla Tony Soprano alle rondinelle che non fanno primavera

Sì, avete capito bene. A parte per l’outfit alla Tony Soprano, nuovo marchio di fabbrica degli incendiari comizi elettorali di Vannacci, c’è dell’altro. Chi è che riuscirà a portare i maranza sotto il proprio controllo? Chi è che riuscirà, ad un certo punto, ad inquadrarli in una divisa e a sottometterli, o a domarli? Eliminarli tutti con la remigrazione è molto difficile in pratica. Si scatenerebbe una sorta di guerra civile. È importante dunque porsi questa domanda perché, a pensarci bene, i maranza una divisa già ce l’hanno. Vestono per la maggior parte con tute adidas, oppure puma, nike, per lo più colorate di nero – come le polo di Vannacci – o comunque in tinta unita e, nell’immaginario collettivo, uniformati a livello sia di vestiario, sia di capigliatura, ascoltano la stessa musica. Perlopiù hanno origini nordafricane. Hanno capelli corti, doppio taglio, oppure alla mohicana, sì da mettere ben in evidenza la durezza dei loro crani. Vengono dalla periferia del mondo e vivono nelle periferie delle metropoli. Anche loro sono, se lo vogliamo, potenziale “sporca dozzina”. Inoltre i maranza sono futuristi. Si muovono veloci sui monopattini – i motorini del futuro-presente – sono violenti, non si lasciano mettere i piedi in testa. Quello che non possono avere – perché nati in contesti difficili dominati dalla criminalità organizzata – in qualche modo se lo prendono. Nutrono assoluta sfiducia nelle istituzioni e nelle forze dell’ordine. Strappano collanine, aggredendo i ricchi borghesi liberali che si aggirano spaventati per il centro delle aree Ztl, sono degli sradicati che vivono in un limbo tra le famiglie tradizionali da cui provengono, profondamente religiose, e un mondo iper borghese improntato al laicismo, al progresso, al capitalismo, all’edonismo, che però, li respinge. Sono giovani, i maranza, e hanno le mani che prudono. Sono dei soldati perfetti per chiunque prometta loro non tanto un avvenire convincente ma potere, impunità e possibilità di crescere in fretta per le qualità di cui sono dotati.