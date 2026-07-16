Intervista totale all’ex bandito Tino Stefanini: “Se Vannacci va al potere una dittatura peggiore di Stalin e Hitler”. La condanna a Roggero? “Vendicarsi non è legittima difesa” E sul governo…

Tino, tu che ai tempi eri un ladro e rapinavi le banche, cosa ne pensi di Mario Roggero che di tipi come te ne ha ammazzati due e ora va in galera per 14 anni e 9 mesi?

Quando la gente va in galera non sono mai particolarmente contento, di chiunque si tratti. Però insomma. Va bene che questi signori gli hanno fatto la rapina, questo qua una volta usciti, gli è corso dietro fino ad arrivare alla macchina e li ha uccisi. Ne ha ammazzati due, ferito un terzo e poi è ritornato in negozio. Non lo so io che tipo di omicidio possa essere, ma sicuramente non è una legittima difesa. Perché dai, gli è corso dietro e li ha stesi…

Ti è mai successo qualcosa del genere?

No, nessuno mi è mai corso dietro con una pistola, a parte la polizia. Quello di Mario Roggero è un caso particolare. Anzi, direi che è una cosa stranissima. Capisco che sei stato rapinato, ma chiama la polizia, segnala che macchina hanno, insomma fai le cose che dovrebbero fare tutti. Se gli corri dietro e li ammazzi… poi ripeto, io sono contrario alla galera, perché non è che serva più di tanto. Certo, toglie dalla circolazione per un determinato periodo chi va a delinquere, però per la rieducazione non credo che serva molto. Però ecco, gli hanno dato 14 anni e 9 mesi perché ne ha stesi due e ferito uno. Ne aveva presi 17 in primo grado. Così ho sentito al telegiornale…

Stanno tornando ad aumentare le rapine?

Ma no, non ci sono più le rapine di una volta. Adesso sì, c'è qualche banda e qualche rapinetta ci sarà sempre, ma un tempo se ne facevano cinque al giorno. Adesso ne capita una ogni dieci giorni e quando capita diventa clamorosa.

Mario Roggero però questi ladri li ha ammazzati, dice lui, per l’esasperazione dell’ennesima rapina. Non era la prima volta e le forze dell’ordine non sono state in grado di arrivare in tempo. Polizia e Carabinieri, anche loro non sono più quelle di un tempo?

Eh beh, questo è un altro discorso. Le forze dell'ordine agiscono per come riescono. Se non hanno i confidenti o qualcuno che gli racconta le cose, non è che abbiano un'intelligenza della Madonna. Han voglia, Piantedosi o come si chiama, a raccontarci le favolette. Ma con qualsiasi governo sarebbe la stessa cosa, perché c'è sempre gente che andrà a delinquere. Però ripeto, oggi non ci sono più le batterie di ragazzi a destra e a sinistra che partivano e andavano a prendersi soldi dove li trovavano.