La corrispondente del New York Times cacciata dalla Cina è solo l'ultimo tassello di una guerra invisibile all'informazione libera tra Cina e Usa. Scienziati spariti, studiosi arrestati e giornalisti espulsi: vi raccontiamo cosa sta succedendo

Il New York Times ha provato fino all'ultimo a salvare la posizione di Vivian Wang. La corrispondente del quotidiano statunitense dalla Cina era stata espulsa a febbraio: una decisione secca, dura e, come sarebbe presto diventato evidente, irrevocabile. Il Nyt, facendo leva sul suo prestigio, ha cercato di far tornare Wang a Pechino in occasione dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping andato in scena lo scorso maggio. Ogni tentativo è stato vano. La cacciata della reporter è stata resa nota quando il giornale ha capito che non c'era più niente da fare. E che la sua dipendente non avrebbe più potuto scrivere di Cina da dentro la Cina. Chi pensa che si tratti di un caso isolato è completamente fuori strada. Il cartellino rosso mostrato in faccia a Wang è soltanto la punta di un iceberg molto più grande e preoccupante. Già, perché tra le due super potenze globali è in corso – anzi: peggiora di mese in mese - una guerra invisibile che coinvolge le intellighenzie delle rispettive società. Nessuno è al sicuro: giornalisti, scienziati, economisti, ricercatori, professori. Né a Washington, né a Pechino. Qualcuno è stato allontanato da centri studi e università. Altri sono scomparsi nel nulla, spariti dalla luce dei riflettori. Altri ancora sono finiti in prigione con accuse di spionaggio o addirittura morti in circostanze misteriose.