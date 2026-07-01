Ma davvero criticare la Cina diventerà "reato universale"? Tutto quello che sappiamo sulla nuova legge cinese e perché sta terrorizzando mezzo mondo

Le due parti più critiche della legge sono queste. L'articolo 63 stabilisce che qualsiasi “organizzazione esterna e individuo” siano soggetti a responsabilità legale per azioni “volte a minare l'unità e il progresso etnico o a creare divisioni etniche” in Cina. Un altro articolo afferma che tutti i cittadini cinesi hanno “l'obbligo di preservare l'unificazione nazionale e l'unità tra tutte le minoranze etniche”, respingendo qualsiasi forma di “interferenza da parte di forze esterne” in questioni etniche con il “pretesto dell'etnia, della religione e dei diritti umani”. Partiamo da due punti inequivocabili, ossia dal fatto che la suddetta legge contiene un forte elemento di extraterritorialità e che non distingue tra cittadini cinesi e stranieri. Attenzione però, perché pensare che basti “parlare male della Cina” per finire nel mirino del Dragone è una semplificazione. Certo, la legge è molto ambigua, ma forse è proprio questa sua ambiguità di fondo l'elemento pensato per incutere timore alla platea globale. Se Pechino ritenesse che un americano o un europeo abbia sostenuto posizioni considerate separatiste su Tibet, Hong Kong o Taiwan, potrebbe teoricamente (si badi bene: teoricamente) aprire un procedimento nei suoi confronti. L'eventuale rischio concreto si presenterebbe a maggior ragione in caso di viaggio in uno Stato disposto a collaborare con la Cina e a dare esecuzione ai mandati d'arresto emessi da Pechino. Come detto, il contenuto della legge è però vaghissimo e può essere interpretato in modo estensivo. È proprio questo passaggio ipotetico che spaventa i critici e che potrebbe istigare all'autocensura su determinati dossier.