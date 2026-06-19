Giorgia Meloni risponde a Trump (che ha appena perso una guerra), ma avete capito chi sono i “nemici dell'Occidente” di cui parla nel video? Putin e Iran. Voce rotta, frecciatina e un segnale per l'Europa

“Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto... Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena”. Tutto inizia così. Con il corrispondente da Washington di La7, Daniele Compatangelo, che telefona a Donald Trump per chiedergli alcune battute sui temi più caldi affrontati nel corso del G7 da poco terminato. E con il tycoon che inizia a parlare di Giorgia Meloni e della famigerata storia della foto. Una storia che ha scatenato a Palazzo Chigi un terremoto diplomatico senza precedenti, con tanto di replica piccata di Meloni e una telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla diretta interessata. La risposta della premier italiana ha subito fatto il giro del web e delle agenzie di stampa; ha parlato di dichiarazioni inventate, ha detto di essere allibita e di non sapersi dare una spiegazione del comportamento di Trump con gli alleati. Inizia quindi la parte interessante che merita la citazione precisa: “Non è la prima volta che accade. Dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con leadership con le quali invece si dimostra accondiscendente”. Infine la chiusura molto scenica e d'impatto, con la voce rotta e lo sguardo fisso nell'obiettivo: “Una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai”. Sipario su una giornata di ordinaria follia come non se ne vedevano da anni.