Giorgia Meloni smette di fumare, prende per il c*lo i giornalisti e poi la baguette di Macron

Ma la vera chicca arriva quando è il momento di accogliere Giorgia Meloni. Ebbene sì, cari connazionali del Bel Paese: a noi è toccato Albano. In mezzo a tanta poesia, tra l’enigma di un messaggio subliminale e l’altro, a noi tocca ancora scontrarci con lo stereotipo del Paese felice con poco. “Felicità: un bicchiere di vino con un panino”. Neanche un’inflazionatissima ma rappresentativa Nel blu dipinto di blu. Niente. Certo, poteva andarci peggio con Per sempre sì, ma pure con Albano e Romina non è che abbiamo fatto questa gran figura.

Da questa scelta si evince come agli occhi del mondo noi rimaniamo perfettamente identici a noi stessi: la storia d’amore di due innamorati che corrono felici sulla spiaggia. Quell’immagine romantica e a tratti melensa di un Paese che si volta dall’altra parte e che preferisce il sentimentalismo a un bell’esame di coscienza. Ma la verità è che a noi piace essere associati alla leggerezza. Negli stereotipi ci sguazziamo.

Felicità non è una canzone sulla complessità del potere o sulla tensione geopolitica. È un’idealizzazione quasi ingenua della vita domestica e sentimentale: “Felicità è tenersi per mano…”. Inserita in un vertice internazionale, suona come una riduzione ironica della figura politica a una dimensione rassicurante, quasi folkloristica. L’Italia è pop nel senso più disincantato e immobile del termine. È rassicurante perché non dà mai fastidio e va dove più conviene. Ci basta un bicchiere di vino con un panino per sentirci soddisfatti. In questa scelta c’è la sintesi di un’identità che si caratterizza per la sua mancanza di identità. L’Italia è ancora quel Paese che alza in alto un calice mentre tutto fuori va a p*ttane. È un enorme, gigantesco “sticazzi”. Spensierati, f*ttuti e felici. E soprattutto nostalgici. Perché noi Albano e Romina non li abbiamo ancora superati, evidentemente neanche agli occhi del mondo che ancora ci dipinge come quelli che sanno solo guardarsi indietro.

Ma la scelta di accoglierci sulle note di Felicità è meno innocua di quanto possa apparire, perché conferma che agli occhi del mondo siamo ancora quelli di sempre, un Paese che non si evolve. E non possiamo neanche offenderci, ma solo prenderne atto con amarezza. Tanto stasera, appena stacchiamo dal lavoro, ci vediamo al bar per il solito aperitivo. Le scelte musicali di Macron sono uno schiaffo di realtà. Tutte azzeccate, purtroppo per noi.

Nel frattempo, Meloni sulle recenti dichiarazioni di Vannacci fa l’intervento più sensato degli ultimi anni: “Il tema del femminicidio non ha a che fare con il valore di uomini e donne, ma con la motivazione” e rivendica il termine. Poi la premier sfotte i giornalisti: “Avete bucato la notizia: ho smesso di fumare e non ve ne siete accorti”. Il solito clima da bar. Oh, almeno siamo il Paese più simpatico, di(s)ciamolo.

Eppure l’impressione è che difficilmente ci scrolleremo di dosso gli stereotipi. C’est la vie. Vabbè, ma nel frattempo: aperitivo?