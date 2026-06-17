Tra gli special di Netflix e Tik Tok, Zelig non muore mai: al massimo richiama Michelle Hunziker e Ale&Franz

La coppia comica insieme alla prima conduttrice di Zelig Circus, passato nel 2003 da Italia 1 su Canale 5 per puntare al grande pubblico: dal locale di Milano al tendone circense di Sesto San Giovanni, poi trasferitosi al Teatro degli Arcimboldi quattro anni dopo.

La Hunziker faceva coppia con Claudio Bisio, unica vera costante già dalla fine degli anni ’90. Nel corso di tre decenni infatti, salvo sporadiche eccezioni, il comico milanese si è identificato con il programma stesso, affiancato per la maggior parte delle edizioni dalla Incontrada, con cui costituisce una coppia di fatto del piccolo schermo. Ma ora i due avrebbero altri impegni, per cui si è dovuto optare per dei nuovi nomi: si è scelto così di guardare in casa propria, perché ricordare è meglio che rinnovare.

Con il ritorno della Hunziker si riparte dunque dalle origini, grazie anche a due dei protagonisti che più hanno avuto successo negli anni: a inizio 2000 infatti, erano pochi a non conoscere lo sketch della panchina al parco, con il sarcastico Ale che vorrebbe solo leggere in pace il suo quotidiano e il logorroico Franz che lo interrompe.