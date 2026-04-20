Date l'eutanasia a Zelig! La versione On su Italia 1 con Ruffini e Comello è l'accanimento terapeutico su uno show che dovrebbe riposare (in pace)

Se lo scorso febbraio l'ultima puntata di Zelig Show aveva commosso pubblico e conduttori, lasciandoci pensare che il saluto fosse destinato a durare a lungo, poco più in là sul telecomando era già spuntato il fratello minore. Che però, i pochi momenti riusciti, li deve proprio ai volti più noti del suo fratello maggiore: la presenza fissa di Ale e Franz ad esempio, oppure quella di Paolo Cevoli.

Una prima stagione a novembre, riconfermato poi con la seconda in partenza a metà aprile. Così come è stata riconfermata la coppia al timone: Lodovica Comello, ex star Disney poi a Italia's Got Talent su Sky e Radio 105, e Paolo Ruffini, che da tempo si dedica al teatro più che alla tv. Il Ruffini di Colorado infatti, nel frattempo si è dato un tono con i video dei bambini che, Chi ha incastrato Peter Pan insegna, possono essere sia divertentissimi che gran maestri di vita grazie alla loro assenza di filtri; è anche il Ruffini del teatro e dell'inclusione sociale dello spettacolo Up&Down, che porta in scena con una compagnia composta da ragazzi con Sindrome di Down. Di conseguenza, ne giova anche Zelig On che, con la crescita del conduttore, non teme l'atmosfera demenziale del Ruffini dei tempi che furono.