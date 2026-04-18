Eddie Brock cancella il tour estivo: il flop non è lui, ma gli "Avvoltoi" che gestiscono l'industria musicale. Non solo a Sanremo...

Intendiamoci: l'ultimo Sanremo è stato un flop, dal punto di vista discografico, annunciato. Già sulla carta, nella rosa dei 'Big' mancavano nomi di richiamo, c'era aria di boicottaggio da parte delle major, per quanto mai confermato dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, nella duplice veste di Dissennatore di Harry Potter e Ponzio Pilato. I brani sanremesi, Sal Da Vinci escluso, non sono entrati nel cuore del pubblico, nonostante i comunque ottimi ascolti delle cinque serate. I numeri parlano chiaro e, ancora più chiaro, il mero fatto che tutti gli artisti in gara, anche tra i più famosi come Arisa, Serena Brancale nonché l'amatissima Ditonellapiaga, abbiano già sfornato un secondo singolo dopo la kermesse. Una corsa ai ripari evidente fin da Marte. Eddie Brock, dunque, ha partecipato a un'edizione festivaliera che partiva azzoppata per tutti quanti, figuriamoci per un outsider come lui.

Auguriamo ogni bene all'artista, speriamo che gli possa essere data per davvero una chance di realizzare i propri sogni nella musica. Allo stesso tempo, oggi è un altro giorno in cui si rende possibile sottolineare quanto l'industria discografica consideri i cantanti 'prodotti', 'merci', mere 'operazioni commerciali'. In tre parole? Carne da macello, non di certo persone. E questo è sempre un peccato perché così non si dà il tempo all'arte (potenziale o effettiva che sia, ndr) di crescere, concedersi spazio, farsi conoscere e apprezzare per davvero. Il 'tempo' è una parolaccia, il mercato non ne ha: deve lanciare progetti a casaccio nella speranza di imbroccarne uno, altrimenti si passa al successivo e tanti saluti. Quando una carriera inizia e finisce lo decidono i numeri e soltanto quelli. Oppure, sempre il mercato per come (non) funziona oggi, deve spremere fino all'osso giovani talenti che durano magari un'estate, salvo poi rispuntare, mesi o anni dopo, per raccontare la depressione di cui soffrono perché si sentono 'falliti', nonostante siano appena ventenni. Un'eresia che oramai consideriamo perfettamente normale, non ci facciamo nemmeno più caso.

Ogni fortuna a Eddie Brock. E a tutti gli altri. In questo mondo di 'Avvoltoi' che ha reso pure la musica territorio di illusi e precari che, avendo firmato qualche foglio di carta, devono continuare a sorridere sui social perché 'non sono mica morto, va tutto bene'. Mentre non va bene niente. Uno su mille ce la fa, ovvio, ma stando così le cose, adesso e oramai da troppo tempo, non ce la farebbe nemmeno quell'uno. Poco importa, ne arriverà un altro. Nella fabbrica di plastica che cantava, pionieristicamente, Gianluca Grignani nel brutto mezzo degli anni Novanta. Mentre a credergli non c'era nessuno.