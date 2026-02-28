Eddie Brock non fa solo il cantante, gioca anche in seconda categoria. L’allenatore: "È un artista vero, un po' Totti e un po' Cassano"

“Edoardo è un artista in campo e nella vita. A lui piace dire che come caratteristiche tecniche assomiglia a Totti, ma io ci vedo più l’istinto alla Cassano”.

Spiegaci che giocatore è Eddie Brock.

“Un trequartista nostalgico che quando c’è da correre in allenamento trova sempre una scusa. Però con la palla al piede ci sa fare. Nel calcio moderno si può adattare al ruolo di falso nueve alla Totti con Spalletti o mezz’ala di qualità”.

Come avete saputo della sua partecipazione a Sanremo?

“Esattamente come lui. Sia io, sia il gruppo dei ragazzi, eravamo a conoscenza del brano Avvoltoi presentato per il Festival, ma la conferma è arrivata in diretta quando Carlo Conti al TG1 ha svelato la lista dei nomi dei cantanti in gara. E’ stata un’esplosione di gioia. La grandezza di Edoardo è la sua normalità. Nonostante il successo è rimasto uno di noi”.

Lo avete rivisto al campo in queste settimane?

“Un paio di settimane fa mi ha detto: mister se hai bisogno conta pure su di me. Un pazzo! Ovviamente gli ho comunicato che non lo avrei convocato per non correre il rischio di un infortunio. Lo stesso, quando ha potuto si è presentato al campo a seguire le partite”.

L'allenatore ha un ruolo importante nella vita di un ragazzo che gioca a calcio. Sono convinto che gli hai dato dei consigli prima della sua esibizione a Sanremo.

“Gli ho scritto un messaggio con testuali parole: Vivitela e vola alto. E’ un momento magico della sua vita, deve goderselo e trarne più benefici possibili. Ma, come mi ha sempre insegnato lui, deve volare alto. Pensare in grande. Ricordo quando pochi mesi fa lo accompagnai a un raduno con i fan al Pincio. C’erano cinquemila persone che cantavano la sua canzone. Si capiva che stava accadendo qualcosa di bello, ora deve prendersi tutto perché lo merita”.

C’è chi considera la partecipazione di Eddie a Sanremo quasi una casualità dovuta al successo di un brano grazie a TikTok.

“Anche lui ha confermato questa specie di connessione fortunata, ma Edoardo scrive canzoni da sempre e il suo talento finalmente è riconosciuto. Avvoltoi è un pezzo molto bello in cui è facile identificarsi, vediamo come sarà la classifica, ma mi auguro che la vera vittoria arriverà dopo il Festival di Sanremo”.