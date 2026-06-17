Salvo Sottile a Ore 14 al posto di Milo Infante, ma noi abbiamo un sogno: Mario Giordano a Far West

Fanta tv? Si, fanta tv. Però che a Rete 4 l’aria sia frizzantina, è risaputo: Giordano aveva già dovuto digerire lo spostamento di Fuori dal coro per fare spazio a Realpolitik di Labate. Sempre dalla “vecchia guardia” della rete poi, erano trapelati i malumori di Paolo Del Debbio: prima per la scelta di Pier Silvio Berlusconi di ricevere il Ministro degli Esteri Tajani a Cologno Monzese, poi per la decisione di mandare avanti Dritto e Rovescio per le ultime quattro puntate senza di lui, fresco pensionato. Alla fine, è stato trasmesso Quarto Grado sia al giovedì che al venerdì.

Nel frattempo, Giordano aveva salutato il pubblico parlando di "chiusura improvvisa" della stagione del suo programma su X. Poco dopo, al Festival della Tv di Dogliani, Mario Giordano ha intervistato Urbano Cairo, il quale allo stesso evento aveva raccontato di aver “addolcito” la rete rispetto agli inizi con Santoro e Lerner. E considerando che il giornalista spaccazucche più famoso d'Italia era proprio il suo interlocutore, impossibile non leggere un ammiccamento tra le righe: se insomma Giordano stesse valutando traslochi, La7 non è poi così di sinistra.