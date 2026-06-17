Il formaggio, i vermi e gli indizi: come Carlo Ginzburg ha fatto true crime prima di tutti

Oggi è morto Carlo Ginzburg. Aveva 96 anni ed era uno degli storici italiani più importanti del Novecento e uno di quelli che hanno cambiato il modo di fare storia nel mondo. Non è una frase vuota o pomposa, ma un dato di fatto. Detta così, però, sembra una cosa che riguarda professori universitari, dottorandi e convegni. In realtà Ginzburg riguarda anche chi passa le serate ad ascoltare Stefano Nazzi, a guardare documentari true crime o a ossessionarsi per quel dettaglio che agli altri è sfuggito. Già, perché Carlo Ginzburg aveva capito una cosa molto prima di tutti gli altri: gli indizi raccontano storie.

Nel 1976 pubblicò Il formaggio e i vermi, un libro diventato un classico della storiografia contemporanea. Il protagonista non era un re, un generale o un papa, ma un mugnaio friulano del Cinquecento, Domenico Scandella detto Menocchio, processato dall'Inquisizione per le sue idee religiose. Menocchio sosteneva che all'origine del mondo ci fosse stata una massa confusa, come il latte che diventa formaggio, e che da quella materia fossero nati dei vermi. Quei vermi erano gli angeli. Detta oggi sembra la teoria di un utente particolarmente creativo di Reddit. A Ginzburg interessava capire come un uomo nato in un piccolo villaggio del Friuli fosse arrivato a immaginare una cosmologia del genere. Da dove arrivavano quelle idee? Che libri aveva letto? Con chi aveva parlato? Cosa raccontava quel delirio sull'Europa del Cinquecento? La risposta non stava nei grandi eventi ma nelle tracce: una deposizione, una frase detta durante un interrogatorio, un tomo trovato in una casa, una contraddizione. Ginzburg passò la vita a fare questo: seguire tracce, come un investigatore della storia (solo perché “indagatore dell'incubo” era già stato preso!).