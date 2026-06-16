Un sogno in testa, il 46 sulla tuta e il primo posto nel surf: ma che ve frega dei mondiali, beccatevi la storia di Leonardo Fioravanti

Ma più che la vittoria il bello, come spesso nello sport, è quello che c'è dietro. Quello che non si vede. “Questo sport è maledettamente duro. Ho dedicato gli ultimi dieci anni della mia vita a ottenere questa vittoria. Ci sono andato vicino molte volte, e sembra irreale” ha detto dopo il trionfo. Già una volta l'aveva sfiorato, nel febbraio 2025, perdendo la finale a Pipeline al tie-break su una singola onda. E lui non lo nasconde: “Mi ha davvero spezzato il cuore. Ma non ho mai mollato, ho tenuto la testa alta. Sai quando dici che il tuo momento verrà? Ho continuato a crederci”. Poi c'è anche spazio per un momento più intimo, ha pensato alla moglie rimasta a casa, che gli ripete sempre la stessa cosa: “Non vincere quando non ci sono!”. Piccoli dettagli che restituiscono la misura di una vita costruita attorno a questo sport, fatta di oceani lontani, partenze, attese, spesso lontani dai riflettori.

Tutto questo rende la vittoria ancora più straordinaria. E poi, diciamocelo, il nostro non è certo un Paese di surfisti. Le coste mediterranee offrono onde irregolari e spesso modeste, le strutture sono poche, la nostra cultura del mare è profondamente diversa da quella atlantica o pacifica. Fioravanti e quelli come lui sono riusciti a diventare professionisti non grazie al sistema, ma nonostante esso. È come se uno cresciuto in mezzo alle pianure diventasse uno straordinario scalatore (spoiler: è successo al ciclista danese Vingegaard). E chissà che proprio questa vittoria non possa diventare un volano per l'intero movimento. Ora Fioravanti sale al terzo posto nel ranking mondiale, numeri che, fino a pochi anni fa, per un surfista italiano erano semplicemente impensabili. Il romano ci ha messo sulla mappa, e soprattutto, ha lanciato un messaggio: si può fare. Anche da qui.