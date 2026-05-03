Ma quanto gode Giorgia Meloni per la vittoria di Sinner a Madrid? "Consegna allo sport italiano un’altra pagina indimenticabile"

Giorgia Meloni ha postato. "Cinque Masters 1000 consecutivi. Un'impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile". E stavolta non è propaganda, è orgoglio nazionale. Non è stata l'unica del centrodestra a lanciarsi. Il vicepremier Antonio Tajani ha rincarato la dose su X definendo Sinner "l'uomo dei record" e aggiungendo "continua così, campione italiano". Hanno ragione entrambi a godere, e in un Paese che litiga su tutto forse solo Sinner è l'unica cosa che riesce a mettere d'accordo destra e sinistra. Se Berlusconi diceva che governare era più facile quando il Milan vinceva, forse lo stesso vuole fare Giorgia Meloni con Sinner. Ora Giorgia Meloni e Roma aspettano. Cinquant'anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano torna a sognare sul rosso di casa.