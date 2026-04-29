Marc Marquez percula un po’ tutti lasciando intendere che sta parlando con Honda ma la verità è un’altra da mesi: con Ducati ha già firmato, presto l’annuncio

Per chi se lo stesse ancora chiedendo no, Marc Marquez non ha posticipato la firma del contratto con Ducati per valutare meglio un’offerta della Honda. Marc Marquez con Ducati ha già firmato da tempo e sta solo aspettando la fine del braccio di ferro tra i costruttori e l’organizzatore. Questo perché le case vogliono più soldi e Liberty Media non ha intenzione di darglieli, così siamo al punto in cui un campionato del mondo 2027, formalmente, non esiste ancora, anche se obiettivamente i mancati annunci sono più una posizione politica che altro.



Lo spagnolo rimane tra i pochissimi piloti a giocare così coi media, al punto da ridere di gusto in un aeroporto giapponese all’idea che qualcuno stia già scrivendo lo scoop. L'annuncio del rinnovo, come raccontato da Claudio Domenicali ai colleghi di GPOne nella giornata di ieri, dovrebbe arrivare a breve.