Marc Marquez canta “questione di feeling” (con l’anteriore), ma la sua faccia dice altro, insieme a quello che è successo a Jerez

Cosa fare, allora? Marc Marquez non conosce una soluzione diversa da quella che ha ritenuto “la soluzione” per tutta la sua carriera: lavorare e andare comunque avanti. E’, di fatto, anche la filosofia di Ducati, anche se nel box del Team Lenovo si sono viste tante soluzioni rimescolate piuttosto che vere e proprie novità nel test di Jerez. “Ducati – piega ancora per chiarire ulteriormente che non c’è nessun mal di pancia, ma solo una situazione di cui prendere atto e a cui ovviare - sta lavorando moltissimo e non potrebbe fare di più. Se ci sono tanti pezzi da provare un pilota è contento e io non ho mai avuto dubbi. Il potenziale c’è anche se siamo più in difficoltà rispetto allo scorso anno. Abbiamo provato tante cose e quasi tutti noi piloti Ducati abbiamo dato feedback simili. Il mio commento è stato chiarissimo relativamente alle reazioni della moto e per capire quello che volevo capire ho cercato di guidare sotto l,37”.

A preoccupare il nove volte campione del mondo e a quanto pare anche gli altri che guidano la Desmosedici è l’anteriore. E è su quello che s’è concentrato tutto il lavoro. “Manca ancora feeling all’anteriore – conclude Marquez - È stato un test molto interessante e ora dobbiamo spulciare i dati per capire se e quando introdurre le nuove soluzioni, perché tra solo tre settimane avremo un altro test a Barcellona. Qualcosa si potrebbe portare subito, altro no, vedremo. Ci siamo comunque concentrati sia sull'aerodinamica che sul telaio, dove abbiamo trovato diverse soluzioni : è stato un test importante proprio per cercare di ritrovare il feeling all'anteriore che ci è mancato in queste prime tappe del campionato MotoGP”. Ma basterà? E’ anche la domanda che sembra leggersi dietro quello sguardo che Marc Marquez s’è portato in sala stampa oltre le solite belle, e doverose, parole.