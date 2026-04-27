Aprilia domina i test di Jerez: un nuovo (micidiale) trucco dalla Formula 1, tre piloti davanti e alette ‘a orecchio di elefante’

Al mattino sulla moto di Lorenzo Savadori è comparsa una sorta di antenna che vista da una certa distanza ricorda un piccolo drone e che, invece, serve ad analizzare i flussi d’aria in modo da lavorare a nuove soluzioni aerodinamiche. Nel pomeriggio invece sono comparse sulla moto di Marco Bezzecchi (e sulla sua soltanto) nuove appendici aerodinamiche sul cupolino ‘a orecchio di elefante’. Fabiano Sterlacchini, Direttore Tecnico, ci ha spiegato che si tratta ancora di una prima fase di sviluppo, sembra quindi una soluzione improntata al futuro.



La vera, grande novità però è quasi nascosta sotto la moto. E ci racconta, appunto, di un approccio diverso rispetto agli altri costruttori. A Noale infatti hanno tamponato la parte bassa della carena con dei materiali consumabili, dei piccoli coni pensati per misurare la distanza dall’asfalto: un modo per massimizzare l’effetto suolo della moto - di cui Aprilia si è fatta portabandiera negli ultimi anni - importato direttamente dalla Formula 1.



Il che va a sommarsi a tutta una serie di piccole idee e soluzioni trapiantate direttamente dalla Formula 1, esattamente come è successo allo stesso Massimo Rivola. Così sulla RS-GP è spuntato l’F-Duct, il concetto dell’effetto suolo, il sensore per i flussi d’aria e chissà quanti altri componenti. Il risultato lo si può leggere nelle prime tre righe della classifica dei tempi. Ducati ha vinto domenica, eppure a fine weekend il vantaggio di Aprilia sembra addirittura aumentato.