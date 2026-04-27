Kimi Antonelli non si ferma mai? Ecco come ha passato gli ultimi weekend il leader del mondiale di F1 tra pista, le sue GT3 e…Valentino Rossi

Perché Miami, prossimo round mondiale di F1, è domenica. Sarà un primo vero banco di prova per capire se il vantaggio costruito nelle prime tre gare da Mercedes regge all’impatto con gli aggiornamenti che Ferrari e McLaren porteranno in pista. Antonelli arriva da leader, con due vittorie nelle ultime due gare e la sensazione di un pilota che stia crescendo più in fretta di quanto chiunque si aspettasse, Mercedes compresa.

È stato un mese di pausa, sì, ma usato a modo suo. Il Ranch, Misano, Imola e ora Miami: la spina l’ha staccata, ma i motori non li ha mai spenti davvero.