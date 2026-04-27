[VIDEO] L’avete visto il botto impressionante di Jos Verstappen contro un albero in Belgio? “Fortunatamente siamo sani e salvi”. E nel frattempo, Max valuta il proprio futuro…

La Skoda è rimasta capovolta e le immagini circolate sui social non lasciano spazio all’interpretazione: la vettura è gravemente danneggiata, il tetto schiacciato, il rally finito lì. Jos e il suo copilota Jasper Vermeulen, che lo affiancava in sostituzione del titolare Renaud Jamoul, fermo per una caviglia rotta, sono riusciti a uscire dall’abitacolo autonomamente, fortunatamente illesi: “La cosa più importante è che Jasper e io siamo usciti dalla macchina sani e salvi”, ha raccontato poi Verstappen. “È stato un impatto violento. Ma siamo seduti in macchine così sicure e questo lo dimostra ancora una volta. Sono contento di esserne uscito bene”.

Il weekend era già cominciato in salita. Nella prima giornata Jos aveva accumulato una penalità di quaranta secondi per eccesso di velocità in una zona di trasferimento, scivolando dalla terza alla diciassettesima posizione prima ancora che arrivasse l’incidente. Non la prima volta che le cose si mettono di traverso, ultimamente, in casa Verstappen.

E se per papà Jos tocca rimettersi in piedi dopo il botto in Belgio, Max è pronto a risalire in macchina a Miami, riprendendo una stagione finora complicatissima: tante lotte, sì, ma quasi mai per le posizioni che contano nonostante un pre-stagione a tratti sorprendente. In tal senso, e come per tutte le altre squadre, fondamentale sarà verificare quanto il lavoro svolto da Red Bull in queste settimane di sosta sia stato efficace, quantomeno per avvicinarsi a Ferrari e McLaren prima che a Mercedes, che anche negli States arriva come il riferimento assoluto.