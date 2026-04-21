21 aprile 2026

“Mi ha insegnato quasi tutto, è lui che mi tiene con i piedi per terra”: Kimi Antonelli e quella certezza che vale più della F1, la fama e le vittorie (ma non solo)

21 aprile 2026

Kimi Antonelli sta vivendo un momento magico, con la propria vita stravolta in una manciata di anni. È passato dall’essere un bambino velocissimo a un ragazzo che in tre gare si è preso la F1, con i riflettori sempre puntati su di sé. In tutto questo correre, però, c’è un punto fermo e l’italiano lo identifica nella figura di papà Marco che, se in pista lo aiuta a muoversi, fuori fa di tutto per fargli mantenere i piedi per terra

Foto di copertina: Ansa

&ldquo;Mi ha insegnato quasi tutto, &egrave; lui che mi tiene con i piedi per terra&rdquo;: Kimi Antonelli e quella certezza che vale pi&ugrave; della F1, la fama e le vittorie (ma non solo)

Kimi Antonelli ha visto la propria vita stravolgersi in un attimo. Il tempo di passare dall’essere un giovane kartista, che di fine settimana in fine settimana vinceva gare in tutto il mondo, al diventare prima un pilota di F1 con la Mercedes, poi quello delle due vittorie in tre gare nel 2026. In cinque anni è cambiato tutto, compreso il modo di vivere la propria quotidianità, in pista e fuori. È arrivata un’esposizione mediatica senza precedenti, così come una pressione a tratti schiacciante. 

Una vita a 300 all’ora, con pochissimi punti fermi. Tra questi c’è papà Marco, colui che parecchi anni fa lo fece nascondere in una pila di gomme per farlo entrare nel paddock di nascosto, per la prima volta nella sua vita. “È stato lui a trasmettermi la passione”, racconta Kimi come riportato dai colleghi di Automoto.it. “Lui mi portava in pista quando ero piccolissimo. Mi ha insegnato quasi tutto quello che so oggi”.

Kimi Antonelli Marco Antonelli Miami 2025
Kimi Antonelli con papà Marco dopo la pole position Sprint a Miami, 2025. Ansa

È stato Marco a metterlo in kart per la prima volta, poi in macchina quando ancora non arrivava ai pedali. Gli ha insegnato come muovere i primi passi nel mondo dei motori e, anche se oggi suo figlio sa benissimo come guidare, lui è ancora lì al suo fianco, sempre. Ed è lo stesso Antonelli a sottolineare come, nonostante il ruolo sia cambiato, la presenza del padre sia rimasta invariata: “Ora i suoi consigli non riguardano tanto la guida, ma l’approccio: come muoversi e comportarsi durante un weekend di gara. Mi dà il suo punto di vista, ne discutiamo. Avere di fianco qualcuno come lui, con un’esperienza che supera i miei anni di vita, è un vantaggio enorme”.

Poi, tra i due c’è soprattutto un confronto più intimo e personale, fondamentale quando a nemmeno vent’anni la tua vita cambia in un attimo: “So che posso contare su di lui in ogni occasione. So che ci sarà sempre”, continua Kimi.

“È la persona che, in ogni occasione, mi tiene con i piedi per terra”. Qualcosa di cui, mai come in questi mesi — e più in generale in questa stagione — ci sarà davvero bisogno.

Kimi Antonelli Marco Antonelli
Marco e Kimi Antonelli.

L’inizio di 2026 è stato impressionante, con un passo in avanti netto rispetto al suo primo anno nel Circus. Ce lo si aspettava, ma forse in maniera meno esplosiva: invece, dopo tre gare Kimi è davanti a tutti in classifica, in un certo senso ha già raggiunto i propri obiettivi stagionali e ora sogna il mondiale.

Deve farlo, senza che, però, diventi un’ossessione. E in tal senso, l’avere una figura che lo riporti con i piedi per terra, specie in un momento delicato come questo, sarà cruciale. 

More

Tag

Top Stories

di Luca Vaccaro Luca Vaccaro

Foto di copertina:

Ansa