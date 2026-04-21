“Mi ha insegnato quasi tutto, è lui che mi tiene con i piedi per terra”: Kimi Antonelli e quella certezza che vale più della F1, la fama e le vittorie (ma non solo)

È stato Marco a metterlo in kart per la prima volta, poi in macchina quando ancora non arrivava ai pedali. Gli ha insegnato come muovere i primi passi nel mondo dei motori e, anche se oggi suo figlio sa benissimo come guidare, lui è ancora lì al suo fianco, sempre. Ed è lo stesso Antonelli a sottolineare come, nonostante il ruolo sia cambiato, la presenza del padre sia rimasta invariata: “Ora i suoi consigli non riguardano tanto la guida, ma l’approccio: come muoversi e comportarsi durante un weekend di gara. Mi dà il suo punto di vista, ne discutiamo. Avere di fianco qualcuno come lui, con un’esperienza che supera i miei anni di vita, è un vantaggio enorme”.

Poi, tra i due c’è soprattutto un confronto più intimo e personale, fondamentale quando a nemmeno vent’anni la tua vita cambia in un attimo: “So che posso contare su di lui in ogni occasione. So che ci sarà sempre”, continua Kimi.

“È la persona che, in ogni occasione, mi tiene con i piedi per terra”. Qualcosa di cui, mai come in questi mesi — e più in generale in questa stagione — ci sarà davvero bisogno.