Le parole di Todt sugli incidenti volontari di Schumacher? L’ex manager Weber gli risponde a fuoco, ma entrambi ci ricordano una cosa più importante di tutto il resto

Eppure, c’è chi le parole del francese non le ha prese benissimo. Anzi, non le ha proprio comprese. Tra questi c’è Willi Weber, storico manager di Schumacher, colui che convinse Eddie Jordan a mettere Michael su una F1 per la prima volta.

E la risposta del tedesco all’ex team principal della Scuderia è durissima: “Sono senza parole. Perché dice una cosa del genere? E per di più considerando la difficile situazione di Michael. Chi lo conosce sa che non c’era alcuna intenzione dietro. Sono state manovre dure, ma necessarie per difendere la sua posizione e quindi anche il possibile titolo”, ha spiegato nel corso di un’intervista concessa all’Express.

Sull’intenzionalità o meno delle manovre, oggi, è impossibile discutere. Ma Weber, a distanza di anni ormai, sottolinea anche un altro aspetto: “Abbiamo visto manovre molto più violente nella lotta mondiale, basti pensare a Senna e Prost. Dove andremmo a finire se un sette volte campione del mondo non potesse più commettere errori? Poi è passato tanto tempo e queste cose sono state analizzate a fondo. Forse Todt vuole discolparsi a posteriori?”.