Toto Wolff ha paura della Ferrari? “L’ADUO? “Serve a recuperare, non a creare nuovi gap”. E mentre la FIA cambia il regolamento da Maranello rispondono con una nuova SF-26

Wolff ha poi ribadito ulteriormente il concetto, chiarendo senza lasciare spazio a dubbi la posizione Mercedes: “Il principio dell’ADUO era quello di permettere alle squadre in svantaggio di recuperare terreno, non di superare le altre. Deve essere assolutamente chiaro che qualunque decisione venga presa potrebbe avere un grande impatto sul campionato se non viene presa con assoluta precisione, chiarezza e trasparenza. Disponiamo di dati precisi sulle prestazioni dei motori dei nostri concorrenti. Credo che la FIA stia esaminando gli stessi dati e spero che continui a considerarsi impegnata a tutelare l’integrità dello sport”.

Il messaggio è chiaro e diretto soprattutto a Maranello: Mercedes non vuole che l’ADUO diventi uno strumento capace di consentire alla Ferrari di colmare strutturalmente il gap prestazionale, soprattutto perché lato telaio e aerodinamica la SF26 sembra essere nata bene. A pesare è soprattutto l’efficienza della power unit, un vantaggio che a Brackley vogliono tenersi stretto.

La risposta della Ferrari, però, non passerebbe solo dall’ADUO, ma anche dagli aggiornamenti che potrebbero arrivare già a Miami. Un pacchetto di novità profondo, tant’è che il filming day di Monza previsto mercoledì - 22 Aprile - dovrebbe servire proprio a effettuare una prima uscita con la “nuova” SF26, come riportato dai colleghi di AutoRacer.

Il prossimo, dunque, sarà una sorta di “un pacchetto e mezzo”. La base della monoposto rimarrà invariata, ma cambieranno alcune aree chiavi tra cui fondo, ala anteriore e retrotreno. E poi, tra le novità più attese c’è anche la versione definitiva dell’ala “Macarena”, sviluppata approfittando della pausa del calendario.

Il lavoro, quindi, procede su più fronti. E mentre Mercedes si difende, Ferrari prova ad attaccare cercando di accelerare quanto più possibile sugli sviluppi. La battaglia è appena iniziata, ma il 2026 è ancora lunghissimo.