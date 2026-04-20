Verstappen, continua la stagione da incubo? Anche al Nurburgring con la Mercedes finisce male, ma in pista Max dà spettacolo (come sempre)

È il solito Max, quello che lontano dalla F1 si diverte eccome, anche perché al Nurburgring si corre come piace a lui: la tattica e la gestione ci sono, ma non sono tutto. Ci sono i momenti di studio dell’avversario, le battaglie e persino le sportellate, i sorpassi al limite. Gli stessi che in questo momento nel circus mancano spesso a causa della gestione della batteria e da un regolamento che lascia poco spazio all’istinto.

Al Ring non ha vinto, ma ha lasciato ancora il segno. Come sempre. Adesso l'appuntamento è la 24 Ore, in programma tra i Gran Premi di Miami e Canada, dal 14 al 17 maggio.

Lì il format è diverso e per vincere non serviranno solo velocità e sorpassi. È necessario in primis non commettere errori, poi che tutto giri per il verso giusto. E chissà che, allora, non possa essere quella l’occasione per un ennesimo appuntamento con la storia.