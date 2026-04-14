La Red Bull sta cadendo a pezzi e Max Verstappen sarà il prossimo a salutare? “È inevitabile che vada via”. C’è chi parla di ritiro, chi di McLaren e chi di… Ferrari

La Red Bull si sta sgretolando come un castello di sabbia. Prima l’addio Rob Marshall, oggi direttore tecnico e figura centrale dietro i successi di McLaren, poi quelli di Jonathan Wheatley, vicino all’Aston Martin dopo la parentesi Audi, Chris Horner ed Helmut Marko, adesso l’annuncio di Gianpiero Lambiase in McLaren a partire dal 2028. Tutti i volti più autorevoli della squadra hanno deciso di salutare Milton Keynes. E ora, l’attenzione si è spostata su Max Verstappen. La domanda, specie dopo l’addio del suo ingegnere di pista, è una sola: cosa farà l’olandese? Questa F1 non gli piace, in pista la Red Bull va male e, in più, la figura a lui più vicina nel team andrà via.

Gli ingredienti per essere il prossimo a salutare ci sono tutti. E a sottolinearlo è stato anche un ex F1, Jolyon Palmer, sconosciuto al grande pubblico ma figura che conosce molto bene il paddock del circus: “La Red Bull non è competitiva e il percorso per tornare a esserlo non è certo dei più semplici se si considera tutto il personale che se n’è andato”, ha spiegato l’inglese, ex campione GP2, durante l’ultima puntata del podcast F1 Nation.