Il nuovo cortometraggio su Michael Schumacher si chiama “The Kaiser” e no, Netflix non c’entra niente: è un’idea geniale che spacca già a vedere come è trattato Senna

C’è un altro filo che corre nel trailer, più sottile ma altrettanto affascinante. Il rapporto con Ayrton Senna. Non viene raccontato con le parole, ma con i silenzi e con gli sguardi: il fuoriclasse brasiliano sembra intuire immediatamente chi ha davanti, tanto da scegliere di non rispondere alle domande dei giornalisti sul giovane tedesco. Come se parlarne ad alta voce fosse già troppo.

Ma la storia più interessante, forse, non è quella davanti alla camera: è quella che sta alla base del progetto, nato da zero.

“The Kaiser” è prodotto da Grey Universe, casa indipendente che ha affidato gli effetti visivi ai Dexter Studios. Non si tratta di una grande produzione hollywoodiana con budget illimitati. È un progetto piccolo, con una missione precisa e già dichiarata: il cortometraggio è pensato esplicitamente come pilota, uno strumento per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di un film completo. In pratica, prima convinci chi ha i soldi che la storia vale la pena di essere raccontata, poi la racconti davvero. Un approccio che richiede coraggio, perché significa mettere tutto sul tavolo con un prodotto incompleto e scommettere che sia abbastanza.