[VIDEO] Solo Kevin Schwantz poteva mettere insieme Valentino Rossi e Marc Marquez. E, che vi piaccia o no, ha ragione marcia

Schwantz entra dritto nel merito: "Il merito di Marc Márquez è innegabile. Mi riferisco alla Honda con cui nessuno riusciva a fare nulla, eppure lui vinceva gare e campionati. Non si può togliere nulla a quest'uomo. Questo è chiaro. So che c'è qualche disaccordo sul fatto che i campionati 125cc, 250cc, Moto2 e Moto3 contino o meno. Quindi sono solo sette. Qualunque siano, sono più che sufficienti". Sui campioni che magari si odiano, ma spesso sono fatti della stessa sostanza, Schwantz racconta anche un aneddoto che è poesia sulla famosa conferenza stampa a Barcellona con Mick Doohan e Wayne Rainey in cui chiesero chi fosse il più forte in un ipotetico quintetto di leggende.

“Io – racconta - dissi che l’unica mia certezza era che Rossi sarebbe arrivato quinto. Non era un modo per sminuire Valentino, ma per sottolineare come la precocità e l'evoluzione tecnologica avessero cambiato il metro di giudizio. Per non parlare delle moto di una volta e di quelle che, poi, si sono evolute facilitando anche la vita ai piloti. “Oggi i piloti iniziano anche molto prima – spiega ancora – andai a vedere Valentino Rossi con le minimoto quando era ancora piccolissimo e correva con i miei caschi replica”.