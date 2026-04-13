Mick Doohan ammira Marquez e la tocca piano: “Non capisco Ducati. Non sono sicuro se l'Aprilia abbia fatto un grande passo avanti o se abbiano perso terreno”

Di certo Jerez sarà un buon banco di prova per entrambi: Dall’Igna avrà lavorato giorno e notte per azzerare i distacchi e Marc, che solo un paio di giorni fa è stato pizzicato ad Aragon con una moto da allenamento, avrà portato avanti la riabilitazione al braccio destro, vero limite della sua guida. A questo proposito Doohan, che i suoi 5 titoli mondiali li ha vinti dopo uno degli infortuni più brutali che la storia delle corse ricordi, vede il ritorno di Marquez come qualcosa di ancora più grande e complicato: “È l'unico ad aver attraversato un periodo così traumatico. Certo, anch'io ho avuto un infortunio molti anni fa, ma era diverso da quello di Marc. C'era tempo per recuperare, per rinnovare i contratti... ma solo Marc sa cosa ha passato e quanto sia stato difficile quel processo, tutte le battute d'arresto che ha dovuto sopportare, che hanno costantemente ostacolato la sua capacità di concentrarsi sulla cosa più importante: guidare”.

Quando gli chiedono chi, tra i piloti in griglia, lo rappresenta di più, l’australiano mette su una faccia democristiana: “Ognuno è diverso, e sarebbe irrispettoso da parte mia dire che mi ricorda me stesso. Bezzecchi sta facendo un lavoro incredibile con l'Aprilia. Martín è stato spettacolare, nonostante gli infortuni. Anche Luca Marini mi ha impressionato con la Honda. Probabilmente è stata una sorpresa anche per lui, dopo aver lasciato la Ducati, la squadra di suo fratello, per la Honda, che si trovava in una situazione precaria. Non so cosa sia successo a Bagnaia, ma ha un talento incredibile; non ho dubbi al riguardo. Non so se sia dipeso dalla moto o se sia successo dopo l'arrivo di Marc Márquez, ma non si può negare quanto sia stato dominante nei due mondiali che ha vinto”.