Ma lo avete visto lo scazzo fra il Pengwin e Moise Kean? L'attaccante lo “minaccia” su Instagram, il tipster pubblica tutto: "Sono questi i valori del calcio italiano?"

Ma davvero un calciatore ha minacciato un influencer? Volano gli stracci in casa Italia dopo il terzo mondiale mancato di fila. I nervi sono tesi, tesissimi, e lo dimostra lo scambio di messaggi fra l'attaccante della Fiorentina Moise Kean e l'influencer Pengwin, noto tipster e commentatore del web. Lo scontro arriva il 3 aprile, quando, qualche giorno dopo la disfatta di Zenica, Kean ha deciso di aprire Instagram e scrivere in direct a Kristian Pengwin. "Tu parli un po' troppo", dice. Pengwin risponde chiedendo a cosa si riferisse. Lì si accendono i toni. "Bro parlami bene che qui non stiamo cantando. Se hai problemi, scrivi. Ti sei per caso offeso per il commento post partita vergognosa contro la Bosnia?" dice l'influencer. Poi il calciatore chiude: "Fra vediamoci e la finiamo lì, io sono di poche parole. Non sto qua a scriverti. Perdere tempo con un commentatore, vediamoci la chiudiamo lì".

Toni da dissing, e quella che sembrerebbe una minaccia velata, o quantomeno l'invito ad una constatazione non troppo amichevole. Pengwin nei giorni successivi all'eliminazione aveva detto la sua in vari podcast, soffermandosi proprio sulla sostituzione di Kean. Secondo il tipster non era ammissibile essere stanchi e chiedere il cambio, e aveva fatto un paragone impietoso: da una parte Kean, 26 anni; dall'altra Dzeko, 40 anni, che aveva giocato tutti i 120 minuti dello spareggio prima di farsi male alla spalla nell'ultimo contrasto e rinunciare al rigore. Un confronto che, evidentemente, Kean non ha buttato giù.